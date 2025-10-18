Skipt af velli eftir nokkrar sekúndur í kveðjuleik á ferlinum

Katrín Ásbjörnsdóttir, fyrrverandi landsliðskona í knattspyrnu, var óvænt í byrjunarliði Breiðabliks gegn FH í lokaumferð Bestu deildarinnar en leikur liðanna hófst klukkan 14 á Kópavogsvellinum.
Katrín hefur ekkert spilað og ekki verið í leikmannahópi Breiðabliks síðan hún slasaðist illa í úrslitaleik liðsins gegn Val í lokaumferð deildarinnar fyrir ári síðan.
Hún var þó ekki lengi inn á vellinum því strax á fyrstu mínútu leiksins fékk Katrín heiðursskiptingu og Berglind Björg Þorvaldsdóttir kom inn á fyrir hana.
Um leið var tilkynnt að þetta væri kveðjuleikur hennar á ferlinum.
Katrín er 33 ára gömul og þetta var hennar 215. leikur í efstu deild en hún hefur skorað 93 mörk í deildinni á ferlinum.
Katrín lék með meistaraflokki KR frá 17 ára aldri og var þar í þrjú ár, frá 2009 til 2011. Hún lék síðan með Þór/KA 2012 til 2014, með Klepp í Noregi árið 2015, með Stjörnunni 2016 til 2018, með KR aftur 2020, með Stjörnunni 2021 og 2022 og með Breiðabliki frá 2023.
Hún varð Íslandsmeistari með Þór/KA árið 2012, með Stjörnunni 2016 og nú með Breiðabliki 2024 og 2025.
Katrín lék 19 A-landsleiki fyrir Íslands hönd og skoraði eitt mark.