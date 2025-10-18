„Það er miklu erfiðara að verja titla“

Berglind Björg Þorvaldsdóttir, markadrottning Bestu deildar kvenna í knattspyrnu, sagði í samtali við mbl.is hversu stolt hún væri af liðinu sem varði Íslandsmeistaratitilinn í ár.
„Það er miklu erfiðara að verja titilinn. En við settum okkur markmið að vinna báða titlana og vorum allar að róa í sömu átt þannig samheldni hópsins var algjör lykill í þessu. Við ætluðum aldrei að fara að gefa eftir og við erum öll virkilega stolt af þessum árangri.”
Áttirðu von á því að vera markahæst fyrir tímabilið?
„Nei ekkert frekar. Það er náttúrulega ótrúlega gaman að skora 23 mörk og ég hef aldrei skorað svona mörg mörk á tímabili þannig ég er gríðarlega stolt af sjálfri mér að geta náð þessu.”
Verður þú áfram hjá Breiðablik á næstu leiktíð?
„Ég er samningslaus eins og staðan er núna þannig það kemur bara í ljós hvað gerist.”
Hvaða skilaboð hefur þú fyrir ungar knattspyrnukonur sem vilja skora mörk eins og þú?
„Æfa aukalega og síðan uppskerir maður seinna meir,” sagði Berglind lauflétt í samtali við mbl.is.