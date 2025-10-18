Þrír af fimm tilnefndu hjá Breiðabliki

Fimm leikmenn hafa verið tilnefndir sem besti leikmaður tímabilsins í Bestu deild kvenna í fótbolta.
Deildin birti listann á samfélagsmiðlum sínum og eru þrír úr Íslandsmeistaraliði Breiðabliks.
Leikmenn sem eru tilnefndir:
Agla María Albertsdóttir – Breiðablik
Arna Eiríksdóttir – FH
Berglind Björg Þorvaldsdóttir – Breiðablik
Birta Georgsdóttir – Breiðablik
Katie Cousins – Þróttur
Leikmenn sem eru tilnefndir sem efnilegasti leikmaður deildarinnar:
Bríet Fjóla Bjarnadóttir – Þór/KA
Hrafnhildur Ása Halldórsdóttir – Breiðablik
Thelma Karen Pálmadóttir – FH
