Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 18.10.2025 | 10:29 | Uppfært 10:50

Þrír af fimm tilnefndu hjá Breiðabliki

Leikmenn Breiðabliks eru áberandi.
Leikmenn Breiðabliks eru áberandi. mbl.is/Eyþór

Fimm leikmenn hafa verið tilnefndir sem besti leikmaður tímabilsins í Bestu deild kvenna í fótbolta.

Deildin birti listann á samfélagsmiðlum sínum og eru þrír úr Íslandsmeistaraliði Breiðabliks.

Leikmenn sem eru tilnefndir:

Agla María Albertsdóttir – Breiðablik
Arna Eiríksdóttir – FH
Berglind Björg Þorvaldsdóttir – Breiðablik
Birta Georgsdóttir – Breiðablik
Katie Cousins – Þróttur

Leikmenn sem eru tilnefndir sem efnilegasti leikmaður deildarinnar:

Bríet Fjóla Bjarnadóttir – Þór/KA
Hrafnhildur Ása Halldórsdóttir – Breiðablik
Thelma Karen Pálmadóttir – FH

