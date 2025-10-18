„Þú verður ekki allt í einu geggjuð“

Thelma Karen Pálmadóttir var valin efnilegasti leikmaður Bestu deildar kvenna í knattspyrnu og sagði í viðtali við mbl.is að henni þætti tilfinningin fremur skrítin eftir að FH hafnaði í öðru sæti deildarinnar.
“Tilfinningin er alveg skrýtin en ég er bara fyrst og fremst stolt af hópnum. Þrátt fyrir það að vera í öðru sæti þá göngum við bara stolltar frá borði. Maður átti kannski ekki von á því að vera valin efnilegust fyrir tímabilið, en maður leggur bara mikið á sig og uppsker það sem þú sáir.”
Thelma var síðan spurð hvað það væri sem skilaði henni þessum árangri og sagði að það væru fyrst og fremst liðsfélagar hennar:
„Ég er í frábæru liði með frábærum stelpum og þér gengur að sjálfsögðu ekki vel ef þú ert ekki í góðu liði. Þannig þær áttu stóran þátt í þessu. En svo er þetta bara frábær klúbbur með frábært þjálfarateymi þannig það er ótrúlega margt sem þarf að ganga upp til þess að manni gangi vel.”
Það eru margar ungar knattspyrnukonur sem vilja ná langt, hvernig kemst maður á þennan stað sem þú ert nú komin á?
“Fyrst og fremst hafa trú. Hafa trú á sjálfum sér, liðsfélögum sínum og trú á ferðinni. Þetta gerist ekki á einni nóttu, þú verður ekki bara allt í einu geggjuð. Þannig verðurðu að leggja mikið á þig og tilbúin að fórna alls konar hlutum. Þannig fyrst og fremst að trúa en auðvitað á þetta líka að vera gaman,” sagði Thelma í samtali við mbl.is.