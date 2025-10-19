Átta marka veisla á Hlíðarenda

Valur og FH skildu jöfn, 4:4, í næstsíðustu umferð Bestu deildar karla í fótbolta í kvöld. Valur er áfram í öðru sæti með 45 stig. FH er í fimmta með 33.
FH byrjaði með látum því Sigurður Bjartur Hallsson skoraði fyrsta markið strax á 6. mínútu með glæsilegri afgreiðslu hægra megin í teignum eftir sendingu frá Baldri Kára Helgasyni.
Sigurður bætti við sínu öðru marki og öðru marki FH á 15. mínútu þegar hann skoraði með glæsilegri hælspyrnu í teignum eftir sendingu frá Tómasi Orra Róbertssyni.
Eftir það var komið að Val. Adam Ægir Pálsson minnkaði muninn á 23. mínútu eftir fallega skyndisókn. Hann skaut þá í Arngrím Bjart Guðmundsson og í netið vinstra megin í teignum.
Sigurður Egill Lárusson jafnaði í 2:2 í sínum síðasta heimaleik með Val á 40. mínútu. Markið kom af vítapunktinum eftir að Grétar Snær Gunnarsson togaði í Hólmar Örn Eyjólfsson innan teigs.
Fimm mínútum síðar fullkomnaði Tryggvi Hrafn Haraldsson endurkomu Valsmanna. Hann slapp þá í gegn eftir sendingu frá Sigurði Agli og lagði boltann örugglega í fjærhornið. Voru hálfleikstölur því 3:2 eftir skemmtilegan fyrri hálfleik.
Fyrstu mínútur seinni hálfleiks voru töluvert rólegri en það breyttist á 64. mínútu þegar Ísak Óli Ólafsson jafnaði í 3:3 með skalla eftir að Arngrímur Bjartur skaut að marki eftir horn.
Varmaðurinn Lúkas Logi Heimisson kom Val í 4:3 á 84. mínútu með góðu skoti rétt utan teigs eftir sendingu frá Jónatan Inga Jónssyni. Aðeins tveimur mínútum síðar jafnaði Sigurður Bjartur með sínu öðru marki eftir fallega fyrirgjöf frá Kjartani Kára Halldórssyni.
Reyndist það síðasta mark leiksins í afar fjörugum og skemmtilegum leik.
