Ennþá meira svekkjandi að þú skulir segja þetta

„Þetta er ótrúlega svekkjandi því við vorum með þennan leik, allan tímann,“ sagði Þórður Ingason, aðstoðarþjálfari Aftureldingar, í samtali við mbl.is eftir jafntefli liðsins gegn Vestra í 26. umferð Bestu deildar karla í fótbolta að Varmá í Mosfellsbæ í dag.
Leiknum lauk með 1:1-jafntefli en Hrannar Snær Magnússon kom Aftureldingu yfir á 76. mínútu áður en Ágúst Eðvald Hlynsson jafnaði metin fyrir Vestra þegar sex mínútur voru liðnar af uppgefnum uppbótartíma.
„Við vorum góðir fram að markinu, skorum svo og eftir það ná þeir að þrýsta okkur aðeins niður sem er eðlilegt. Við fáum samt sem áður góð færi eftir það og hefðum átt að vera búnar að skora þegar þeir jafna metin. Það er það sem gerir þetta kannski extra svekkjandi, að hafa ekki náð að klára leikinn og okkur er bara refsað grimmilega og þetta setur okkur í erfiða stöðu fyrir lokaumferðina,“ sagði Þórður.
Mark Vestramanna kom upp úr aukaspyrnu sem var umdeilanleg að mati blaðamanns.
„Mér fannst hann taka boltann og það gerir þetta eiginlega ennþá meira svekkjandi að þú skulir segja að þetta hafi verið tæpt. Það er stutt á milli í þessu og núna kemur ekkert annað til greina en að fara upp á Skaga og klára okkar. Við þurfum að vona það besta og treysta á hagstæð úrslit fyrir Vestan,“ sagði Þórður en Afturelding mætir ÍA í lokaumferðinni á Akranesi.