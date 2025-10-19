Frá Akureyri á Hlíðarenda

Knattspyrnufélagið Valur og hin nítján ára gamla Sonja Björg Sigurðardóttir hafa gert með sér samning um að Sonja leiki með félaginu næstu tvö árin.
Sonja kemur til félagsins frá Þór/KA þar sem hún kom við sögu í 16 leikjum í Bestu deildinni í sumar og skoraði fjögur mörk. Sonja hefur leikið leiki fyrir bæði U16 og U19 ára landslið Íslands.
„Við erum ótrúleg ánægð með að hafa náð í Sonju sem er þrátt fyrir vera aðeins 19 ára gömul einn efnilegasti framherjinn í dag,“ er m.a. haft eftir Styrmi Þór Bragasyni, varaformanni knattpsyrnudeildar Vals, í yfirlýsingu félagsins.