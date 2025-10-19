„Það eru úrslitin sem skipta máli og við getum horft í frammistöðuna eftir tímabilið,“ sagði Jón Þór Hauksson, þjálfari Vestra, í samtali við mbl.is eftir jafntefli liðsins gegn Aftureldingu í 26. umferð Bestu deildar karla í fótbolta að Varmá í Mosfellsbæ í dag.
Leiknum lauk með 1:1-jafntefli en Hrannar Snær Magnússon kom Aftureldingu yfir á 76. mínútu áður en Ágúst Eðvald Hlynsson jafnaði metin fyrir Vestra þegar sex mínútur voru liðnar af uppgefnum uppbótartíma.
„Það eru frábærir karakterar í þessu liði, strákar sem gefast aldrei upp. Þeir hætta aldrei og það er engin tilviljum að það hafi verið Ágúst Eðvald sem ýtti boltanum yfir línuna á lokasekúndunum. Það er þvílík orka og kraftur í honum og hann á þetta mark svo sannarlega skilið, sem og allt liðið. Takturinn, sérstaklega sóknarlega, var ekki nægilega góður hjá okkur stærstan hluta leiksins og þá þurfa menn að grípa í eitthvað annað til að moka boltanum yfir línuna, sem við og gerðum,“ sagði Jón Þór.
Jöfnunarmark Vestra gæti skipt sköpum í botnbaráttunni en liðið er í tíunda og þriðja neðsta sætinu með 29 stig fyrir lokaumferðina þar sem Vestramenn taka á móti KR sem er með 28 stig í ellefta sætinu.
„Þetta mark gæti skipt öllu máli fyrir okkur og núna höfum við líka einhverju að fagna sem er mjög mikilvægt. Það hafa ekki verið mörg augnablik, eftir bikarúrslitaleikinn, þar sem liðið hefur getað fagnað almennilega. Þetta mun gefa okkur gríðarlega mikla orku og aðra mikilvæga hluti sem fylgja í kjölfarið af því að hafa ekki getað fagnað mikið á löngu tímabili og þetta gæti skipt sköpum fyrir okkur, ef við nýtum okkur þetta á réttan hátt,“ sagði Jón Þór í samtali við mbl.is.