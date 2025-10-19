Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 19.10.2025 | 16:18 | Uppfært 16:40

KA skellti Skagamönnum

Hallgrímur Mar Steingrímsson skýtur að marki í dag.
Hallgrímur Mar Steingrímsson skýtur að marki í dag. Ljósmynd/Egill Bjarni Friðjónsson
mbl.is

Ásta Hind Ómarsdóttir

astahind@mbl.is

KA sigraði ÍA í markaleik á heimavelli í næstsíðustu umferð í neðri hluta Bestu deildar karla í knattspyrnu í dag. Lokatölur voru 5:1.

KA er með 36 stig og ÍA með 31 stig en bæði lið voru búin að tryggja sér áframhaldandi veru í Bestu deild fyrir leikinn.

Baldvin Þór Berndsen kom Skagamönnum yfir eftir aðeins sjö mínútur með glæsilegu skoti af löngu færi en Birgir Baldvinsson jafnaði metin á 18. mínútu eftir flottan sprett.

Hallgrímur Mar Steingrímsson kom KA yfir í 2:1 á 22. mínútu. Andri Fannar Stefánsson sendi háa sendingu á fjær, Hallgrímur tók boltann niður og skoraði af stuttu færi.

Þriðja mark KA var fallegt liðsmark en Ingimar Torbjörn Stöle skoraði það á 67. mínútu. Bjarni Aðalsteinsson lyfti boltanum yfir vörn ÍA á Hallgrím sem tók hann niður og sendi fyrir markið á Ingimar sem skoraði af stuttu færi.

Ásgeir Sigurgeirsson skoraði fjórða mark KA á 84. mínútu en Snorri Kristinsson lagði það upp. Snorri er fæddur árið 2009 og kom inn á af varamannabekknum tíu mínútum áður. Það kom löng sending yfir allan völlinn og Snorri stýrði boltanum utan fótar í fyrstu snertingu fyrir Ásgeir sem skoraði.

Hallgrímur Mar Steingrímsson skoraði svo sturlað mark mínútu síðar en hann skaut úr miðjuhringnum á eigin vallarhelmingi og leikurinn endaði 5:1.

Lýsing uppfærist sjálfkrafa

Allar lýsingar í beinni

Aðrir virkir leikir

KR 2:1 ÍBV opna
90. mín. Ástbjörn Þórðarson (KR) fær gult spjald Of seinn í tæklingu við hliðarlínuna.
Afturelding 1:1 Vestri opna
90. mín. Hrannar Snær Magnússon (Afturelding) fær gult spjald Vestramenn á leið í skyndisókn sem Hrannar stöðvar.
Liverpool 0:1 Man. Utd opna
61. mín. Leikur hafinn
Portúgal 14:13 Ísland opna
30. mín. Hálfleikur 14:13. Nú ætti að vera jafnt. Ísland brunar í sókn þegar tíu sekúndur eru eftir og boltinn kemst á línuna. Andrea gerir sig klára í að skjóta þegar tvær sekúndur eru eftir en þá heyrist í flautunni og leikurinn stöðvaður tveimur sekúndum fyrr. Dómararnir hlusta ekki á Íslendingana og Portúgal leiðir því með einu í hálfleik.

Leiklýsing

KA 5:1 ÍA opna loka
90. mín. Leik lokið Lokatölur 5:1 fyrir KA.
mbl.is
Fleira áhugavert
Endurspeglar „skattasýki“ Vopnahléið virðist á barmi þess að springa Það er að teiknast upp mjög dökk mynd „Þetta myndum við aldrei líða hér“
Fleira áhugavert
„Barnið mitt dó á ykkar vakt“ Bruni á Matkránni í Hveragerði „Þetta myndum við aldrei líða hér“ „Ég er enn að jafna mig“