KA skellti Skagamönnum

KA sigraði ÍA í markaleik á heimavelli í næstsíðustu umferð í neðri hluta Bestu deildar karla í knattspyrnu í dag. Lokatölur voru 5:1.
KA er með 36 stig og ÍA með 31 stig en bæði lið voru búin að tryggja sér áframhaldandi veru í Bestu deild fyrir leikinn.
Baldvin Þór Berndsen kom Skagamönnum yfir eftir aðeins sjö mínútur með glæsilegu skoti af löngu færi en Birgir Baldvinsson jafnaði metin á 18. mínútu eftir flottan sprett.
Hallgrímur Mar Steingrímsson kom KA yfir í 2:1 á 22. mínútu. Andri Fannar Stefánsson sendi háa sendingu á fjær, Hallgrímur tók boltann niður og skoraði af stuttu færi.
Þriðja mark KA var fallegt liðsmark en Ingimar Torbjörn Stöle skoraði það á 67. mínútu. Bjarni Aðalsteinsson lyfti boltanum yfir vörn ÍA á Hallgrím sem tók hann niður og sendi fyrir markið á Ingimar sem skoraði af stuttu færi.
Ásgeir Sigurgeirsson skoraði fjórða mark KA á 84. mínútu en Snorri Kristinsson lagði það upp. Snorri er fæddur árið 2009 og kom inn á af varamannabekknum tíu mínútum áður. Það kom löng sending yfir allan völlinn og Snorri stýrði boltanum utan fótar í fyrstu snertingu fyrir Ásgeir sem skoraði.
Hallgrímur Mar Steingrímsson skoraði svo sturlað mark mínútu síðar en hann skaut úr miðjuhringnum á eigin vallarhelmingi og leikurinn endaði 5:1.
|Afturelding
|1:1
|Vestri
|Vestramenn á leið í skyndisókn sem Hrannar stöðvar.Hrannar Snær Magnússon (Afturelding) fær gult spjald
|Portúgal
|14:13
|Ísland
|14:13. Nú ætti að vera jafnt. Ísland brunar í sókn þegar tíu sekúndur eru eftir og boltinn kemst á línuna. Andrea gerir sig klára í að skjóta þegar tvær sekúndur eru eftir en þá heyrist í flautunni og leikurinn stöðvaður tveimur sekúndum fyrr. Dómararnir hlusta ekki á Íslendingana og Portúgal leiðir því með einu í hálfleik.Hálfleikur