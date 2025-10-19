KR enn á lífi en þarf annan sigur

KR á enn möguleika á að halda sæti sínu í Bestu deild karla í fótbolta eftir sigur á ÍBV, 2:1, á heimavelli í næstsíðustu umferð í dag.
KR er í 11. sæti með 28 stig og þarf sigur á Vestra í lokaumferðinni til að halda sér uppi. ÍBV er í 8. sæti með 33 stig.
ÍBV fékk úrvalsfæri til að skora fyrsta markið á 8. mínútu þegar Oliver Heiðarsson slapp einn í gegn en Halldór Snær Geirsson gerði mjög vel í að verja frá honum. Eftir það voru KR-ingar líklegri.
Marcel Zapytowski í marki ÍBV hafði nóg að gera og varði hann nokkrum sinnum mjög vel. Þá átti Aron Sigurðarson skot í slána úr aukaspyrnu á 24. mínútu.
Besta varsla Zapytowskis kom á 45. mínútu þegar Eiður Gauti Sæbjörnsson átti fínan skalla af stuttu færi en pólski markvörðurinn var eldsnöggur niður.
Þrátt fyrir fín tækifæri tókst hvorugu liðinu að skora fyrir hlé og voru hálfleikstölur því 0:0
Sú staða breyttist í 1:0 fyrir KR á 10. mínútu seinni hálfleiks þegar Aron Sigurðarson skoraði úr víti eftir að Zapytowski ákvað að ýta Guðmundi Andra Tryggvasyni í teignum þegar boltinn var hvergi nærri.
Aðeins tveimur mínútum síðar jafnaði Oliver Heiðarsson þegar hann lagði boltann í netið úr teignum eftir að Halldór Snær missti hann klaufalega frá sér.
KR-ingar svöruðu vel hinum megin og komust aftur yfir á 63. mínútu þegar Eiður Gauti skallaði í netið af stuttu færi eftir flotta fyrirgjöf frá Hjalta Sigurðssyni frá hægri.
Liðunum gekk illa að skapa sér mjög opin færi eftir það og KR-ingar sigldu sigrinum í höfn. Þeir þurfa hins vegar einn til viðbótar til að halda sér uppi.
|Afturelding
|1:1
|Vestri
|Vestramenn á leið í skyndisókn sem Hrannar stöðvar.Hrannar Snær Magnússon (Afturelding) fær gult spjald
|Portúgal
|14:13
|Ísland
|14:13. Nú ætti að vera jafnt. Ísland brunar í sókn þegar tíu sekúndur eru eftir og boltinn kemst á línuna. Andrea gerir sig klára í að skjóta þegar tvær sekúndur eru eftir en þá heyrist í flautunni og leikurinn stöðvaður tveimur sekúndum fyrr. Dómararnir hlusta ekki á Íslendingana og Portúgal leiðir því með einu í hálfleik.Hálfleikur