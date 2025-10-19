KR og Afturelding geta fallið í dag

Fjórir leikir fara fram í næstsíðustu umferð Bestu deildar karla í fótbolta í dag og gætu úrslitin ráðist í fallbaráttunni.
Fyrir daginn er KR í botnsætinu með 25 stig og Afturelding í næstneðsta sæti með 26. Þar fyrir ofan er Vestri með 28 stig.
KR eykur möguleikana sína á að halda sér uppi verulega með sigri. Þá fer liðið upp í 28 stig og á góðan möguleika á að halda sér uppi með sigri á Vestra í lokaumferðinni, jafnvel ef Vestri vinnur Aftureldingu. Eins og staðan er núna er KR með tólf mörk í mínus í markatölu og Vestri fjórtán.
KR er fallið ef liðið tapar, sama hvernig leikur Vestra og Aftureldingar fer. Ef Afturelding vinnur eða Vestra eða að þau skilja jöfn er aðeins spurning hvort Afturelding eða Vestri fari niður með KR. Ef Vestri vinnur eru bæði KR og Afturelding fallin ef KR vinnur ekki.
Bæði lið eru örugg með sæti í deildinni að ári. KA er með 33 stig eins og ÍBV og ÍA sæti neðar með 31 stig eftir mjög gott gengi undanfarnar vikur.
Valur svo gott sem gulltryggir sér annað sætið með sigri. FH er í fimmta og getur ekki farið ofar.
Allir leikirnir verða í beinni textalýsingu á mbl.is.