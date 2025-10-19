Láki ósáttur: Einbeittur vilji hjá dómaranum

Þorlákur Árnason þjálfari ÍBV var sáttur við margt í leik sinna manna þrátt fyrir tap gegn KR, 2:1, á útivelli í Bestu deild karla í fótbolta á Meistaravöllum í Vesturbæ í dag. ÍBV hefur þegar tryggt sér áframhaldandi veru í efstu deild en hefði fellt KR með sigri í dag.
„Ég var mjög sáttur við fyrri hálfleikinn og við vorum sterkara liðið. Í seinni hálfleik fannst mér KR betra. Það vantaði gæði hjá okkur en annars var þetta svipað og aðrir leikir þessara liða á tímabilinu. Þetta eru ólíkir leikstílar en ógeðslega skemmtilegir leikir,“ sagði hann við mbl.is.
En hvernig er að koma inn í leik og geta fellt stórveldið KR?
„Ég held leikmenn hafi hugað meira um það en ég. Ég hugsa bara um að þróa mitt lið. Þetta var skrítinn undirbúningur en ég var ánægður með liðið. Þetta var stórleikur sem féll með KR.“
KR skoraði fyrra markið sitt úr víti eftir að Marcel Zapytowski í marki ÍBV ýtti í Guðmund Andra Tryggvason þegar boltinn var hvergi nærri. Eyjamenn voru alls ekki sáttir við þann dóm.
„Menn vilja meina að það hafi verið leikaraskapur. Okkur fannst þetta ekki vera víti eftir að við skoðuðum endursýningar en dómarinn dæmdi víti.“
Þorlákur fékk beint rautt spjald í seinni hálfleik eftir orðaskipti við áðurnefndan Guðmund Andra.
„Hluta af því verð ég að taka á mig og hluta af því verður dómarinn að taka á sig. Það var einbeittur vilji að koma mér af vellinum. Ég var virkilega ósáttur. Það féllu orð frá leikmanni KR í minn garð sem ég var ósáttur við.
Þeir ákváðu að þau skiptu engu máli. Ég er ósáttur ef einhver talar niður til mín, hvort sem það er leikmaður eða þjálfari. Eru ekki allir ósáttir við það?“ spurði hann og endurtók síðan:
„Það var einbeittur vilji hjá dómaranum að koma mér af velli.“
Hvers vegna?
„Ég veit það ekki. Þú verður að spyrja hann. Þú verður að taka næsta viðtal við hann,“ sagði Þorlákur léttur að lokum.