Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 19.10.2025 | 23:00

Láki ósáttur: Einbeittur vilji hjá dómaranum

Þorlákur Árnason fórnar höndum í dag.
Þorlákur Árnason fórnar höndum í dag. Ljósmynd/Kristinn Steinn
Jóhann Ingi Hafþórsson
mbl.is

Jóhann Ingi Hafþórsson

johanningi@mbl.is

Þorlákur Árnason þjálfari ÍBV var sáttur við margt í leik sinna manna þrátt fyrir tap gegn KR, 2:1, á útivelli í Bestu deild karla í fótbolta á Meistaravöllum í Vesturbæ í dag. ÍBV hefur þegar tryggt sér áframhaldandi veru í efstu deild en hefði fellt KR með sigri í dag.

KR enn á lífi en þarf annan sigur
Frétt af mbl.is

KR enn á lífi en þarf annan sigur

„Ég var mjög sáttur við fyrri hálfleikinn og við vorum sterkara liðið. Í seinni hálfleik fannst mér KR betra. Það vantaði gæði hjá okkur en annars var þetta svipað og aðrir leikir þessara liða á tímabilinu. Þetta eru ólíkir leikstílar en ógeðslega skemmtilegir leikir,“ sagði hann við mbl.is.

En hvernig er að koma inn í leik og geta fellt stórveldið KR?

„Ég held leikmenn hafi hugað meira um það en ég. Ég hugsa bara um að þróa mitt lið. Þetta var skrítinn undirbúningur en ég var ánægður með liðið. Þetta var stórleikur sem féll með KR.“

Eyjamenn fagna marki sínu í kvöld.
Eyjamenn fagna marki sínu í kvöld. Ljósmynd/Kristinn Steinn

KR skoraði fyrra markið sitt úr víti eftir að Marcel Zapytowski í marki ÍBV ýtti í Guðmund Andra Tryggvason þegar boltinn var hvergi nærri. Eyjamenn voru alls ekki sáttir við þann dóm.

„Menn vilja meina að það hafi verið leikaraskapur. Okkur fannst þetta ekki vera víti eftir að við skoðuðum endursýningar en dómarinn dæmdi víti.“

Féllu orð frá leikmanni KR í minn garð

Þorlákur fékk beint rautt spjald í seinni hálfleik eftir orðaskipti við áðurnefndan Guðmund Andra.

„Hluta af því verð ég að taka á mig og hluta af því verður dómarinn að taka á sig. Það var einbeittur vilji að koma mér af vellinum. Ég var virkilega ósáttur. Það féllu orð frá leikmanni KR í minn garð sem ég var ósáttur við.

Þeir ákváðu að þau skiptu engu máli. Ég er ósáttur ef einhver talar niður til mín, hvort sem það er leikmaður eða þjálfari. Eru ekki allir ósáttir við það?“ spurði hann og endurtók síðan:

„Það var einbeittur vilji hjá dómaranum að koma mér af velli.“

Hvers vegna?

„Ég veit það ekki. Þú verður að spyrja hann. Þú verður að taka næsta viðtal við hann,“ sagði Þorlákur léttur að lokum.

mbl.is
Fleira áhugavert
Bruni á Matkránni í Hveragerði „Barnið mitt dó á ykkar vakt“ Siguðu lögreglu á staðinn þrátt fyrir samning Meintur brennuvargur í gæsluvarðhald
Fleira áhugavert
Vopnahléið virðist á barmi þess að springa Samnýting þrepa snertir 29.000 manns Glansaði í vörninni á áttræðisaldri Grunnur lagður að auknu samstarfi við Þjóðverja