Kjartan Henry Finnbogason aðstoðarþjálfari FH var sendur í viðtöl í staðinn fyrir aðalþjálfarann Heimi Guðjónsson eftir 4:4-jafntefli liðsins við Val í Bestu deild karla í fótbolta á útivelli í kvöld.
„Þetta var skemmtilegur leikur. Auðvitað var ekki mikið fyrir okkur að spila um, annað en stoltið og að njóta þess að spila á móti góðu liði. Sóknarleikurinn var flottur, sérstaklega í fyrri hálfleik, en það vantaði jafnvægi í varnarleiknum.
Við hleyptum Val of mikið í það sem þeir eru góðir í, sem eru skyndisóknir og hraður leikur. Ég held þetta hafi verið sanngjörn úrslit. Með FH-gleraugunum sá ég það,“ sagði Kjartan við mbl.is.
Sigurður Bjartur Hallsson skoraði þrennu fyrir FH í kvöld og hefur verið sjóðheitur undanfarnar vikur. Kjartan er sjálfur gamall framherji og kann að meta það sem Sigurður er að sýna á vellinum.
„Þetta er kóngurinn. Hann er búinn að vera magnaður. Hann gerir svo margt annað en að skora. Hann leiðir með vinnu og dugnaði. Það er sama hvort hann skorar eða skorar ekki þá kemur hann með eitthvað að borðinu.
Þegar hann er svo byrjaður að skora líka er fólk farið að taka eftir honum. Það er fínt og hann er rétt að byrja,“ sagði Kjartan um lærisvein sinn og fyrrverandi liðsfélaga.
Heimir Guðjónsson og Kjartan Henry hætta með FH eftir tímabilið. Heimir hefur verið orðaður við Fylki og Kjartan verið orðaður við aðalþjálfarastarfið hjá Njarðvík.
„Eina sem við erum búnir að ræða um að er að klára tímabilið með sæmd og sýna treyjunni þá virðingu að klára mótið almennilega, áður en við förum að hugsa um eitthvað annað. Ég veit það er leiðinlegt svar, en þannig er staðan.
Ég hef lært mjög mikið af Heimi og það eru forréttindi fyrir mig að fá þetta starf sem fyrsta starf. Ég held það komi ekki einhver tilfinning og þá veit maður að maður sé tilbúinn í að vera aðalþjálfari. Ef ég geri eitthvað vil ég gera það alla leið. Ég anda með nefinu og við sjáum til,“ sagði Kjartan.