Líkti íslenska landsliðinu við Harlem Globetrotters

Íslenska karlalandsliðið í fótbolta á ennþá góða möguleika á því að enda í öðru sæti D-riðils undankeppni HM 2026 eftir frammistöðuna í nýliðnum landsleikjaglugga þar sem liðið mætti Úkraínu og Frakklandi á Laugardalsvelli.
Fyrri leiknum gegn Úkraínu lauk með naumum sigri Úkraínu, 5:3, á meðan íslenska liðið krækti í stig gegn Frakklandi eftir jafntefli liðanna í Laugardalnum 2:2.
Ísland er með 4 stig í þriðja sæti riðilsins, þremur stigum minna en Úkraína sem er í öðru sætinu með 7 stig og sex stigum minna en Frakkland sem er í efsta sætinu með 10 stig. Lokaleikir Íslands í undankeppninni verða gegn Aserbaídsjan í Bakú, þann 13. nóvember og svo gegn Úkraínu í Wroclaw í Póllandi þann 16. nóvember en Úkraína leikur heimaleiki sína í Póllandi vegna innrásar Rússlands í Úkraínu.
„Auðvitað hefði maður alltaf viljað fá allavega eitt stig úr leiknum gegn Úkraínu en á sama tíma var maður kannski ekki að gera ráð fyrir því að fá eitt stig á móti Frakklandi þannig að heildarmyndin af þessum landsleikjaglugga er kannski dáldið skökk,“ sagði landsliðsmaðurinn fyrrverandi Kári Árnason í samtali við Morgunblaðið þegar hann ræddi frammistöðu íslenska liðsins í landsleikjaglugganum.
Er Kári ánægður með þá vegferð sem íslenska liðið er á undir stjórn Arnars Gunnlaugssonar?
„Já ég er það og það er mikill stígandi í þessu hjá okkur. Við áttum tvær mjög góðar frammistöður gegn Frakklandi og svo pökkuðum við Aserbaídsjan saman þar sem við litum út eins og körfubltalið Harlem Globetrotters. Það er erfitt að meta frammistöðuna gegn Úkraínu þar sem við skorum auðvitað þrjú mörk en af þessum fjórum leikjum í undankeppninni til þessa þá var það klárlega minnst heilsteypa frammistaðan.
Án þess að rýna of mikið eða gagnrýna þá er ekki hægt að horfa framhjá því að við fáum á okkur fimm mörk í þeim leik sem er ekki nógu gott. Við erum búnir að skora flest mörk alla í riðlinum og halda hreinu í einum leik en að fá á sig níu mörk í þremur leikjum er kannski ekki tölfræði sem þú vilt stæra þig af. Ég er búinn að koma inn á það áður að við verðum að finna einhvern meðalveg í þessu. Arnar þarf að fínstilla nokkra hluti en við erum klárlega á réttri leið.
Árið 2014, þegar við vorum lið í mótun, fengum við líka mikið af mörkum á okkur en svo náðum við að stilla saman strengina og ári seinna fengum við varla mark á okkur. Þegar allt kemur til alls munum vð alltaf skora mörk, við erum bara með það góða sóknarmenn, og það mikilvægasta fyrir okkur núna er að fækka þessum mörkum sem við fáum á okkur og þá erum við á grænni grein,“ sagði Kári Árnason í samtali við Morgunblaðið.
