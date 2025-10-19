Loksins byrjað að taka á dólgslátum þjálfara

Annan leikinn í röð fékk þjálfari gestaliðsins rautt spjald í heimaleik KR í Bestu deild karla í fótbolta en Þorlákur Árnason þjálfari ÍBV fékk beint rautt spjald er KR vann leik liðanna í Vesturbænum, 2:1.
Hann fékk spjaldið eftir rifrildi við Guðmund Andra Tryggvason leikmann KR. Mbl.is spurði Óskar Hrafn Þorvaldsson þjálfara KR út í atvikið.
„Þeir voru eitthvað að kalla hvor á annan. Ég veit ekki hvort Láki átti að fá skilið að fá rautt í þessum leik. Ég er hins vegar ánægður með að það sé byrjað að taka á dólgslátum þjálfara og aðstoðarmanna þeirra.
Það er búið að tala um það í 2-3 ár að taka á þessu. Ég fagna því að það sé verið að taka harðar á þessu. Því þarf að linna að dómarar séu frá stanslausum árásum frá bekknum,“ sagði Óskar.