Lygileg dramatík í Mosfellsbænum

Ágúst Eðvald Hlynsson reyndist hetja Vestra þegar liðið heimsótti Aftureldingu í 26. umferð Bestu deildar karla í fótbolta að Varmá í Mosfellsbæ í dag.
Leiknum lauk með ótrúlegu jafntefli, 1:1, en Ágúst Eðvald jafnaði metin fyrir Vestra með síðustu spyrnu leiksins.
Afturelding er í neðsta sæti deildarinnar með 27 stig fyrir lokaumferðina þar sem liðið mætir Skagamönnum, sem geta ennþá fallið, á Akranesi, en ÍA er með 31 stig í níunda sætinu.
Á sama tíma eru Vestramenn með 29 stig í tíunda og þriðja neðsta sætinu en liðið mætir KR á Ísafirði í lokaumferðinni og dugar jafntefli til þess að halda sæti sínu í deildinni gegn KR sem er með 28 stig í ellefta og næstneðsta sætinu.
Leikurinn var vægast sagt rólegur framan, að undanskyldum nokkrum skottilraunum sem markmenn beggja liða áttu ekki í miklum vandræðum með.
Luc Kassi fékk sannkallað dauðafæri á 44. mínútu þegar hann fékk sendingu frá vinstri inn í vítateig Vestramanna. Kassi var gapandi frír á fjærstönginni og átti viðstöðulaust skot, af stuttu færi, en honum tókst ekki að stýra boltanum í netið og hann fór rétt framhjá.
Þremur mínútum síðar barst boltinn til Hrannas Snæs Magnússonar eftir góða skyndisókn Mosfellinga en Hrannar var einn á auðum sjó í vítateig Vestra. Honum tókst hins vegar ekki að stýra boltanum í átt að marki. Boltinn endaði í hliðarnetinu og staðan því markalaus í hálfleik, 0:0.
Síðari hálfleikurinn fór fjörlega af stað og 57. mínútu átti Hrannar Snær frábæran skalla af stuttu færi eftir laglega fyrirgjöf Þórðar Gunnars Hafþórssonar. Guy Smit var hins vegar vel vakandi í marki Vestra og varði frábærlega.
Mínútu síðar átti Hrannar Snær frábæra fyrirgjöf frá vinstri með jörðinni. Boltinn barst á Kassi sem var gapandi frír í vítateig Vestramanna. Hann átti viðstöðulaust skot með vinstri fæti en boltinn fór himinhátt yfir markið.
Það var ekki fyrr en á 76. mínútu sem stíflan brest en Georg Bjarnason átti þá fyrir fyrirgjöf frá hægri. Kassi hoppaði upp í teignum með tvo varnarmenn Vestra í sér. Boltinn datt fyrir fætur Hrannars Snæs sem þrumaði boltanum upp í samskeytin fjær og staðan orðin 1:0.
Vestramenn reyndi allt hvað þeir gátu til að jafna metin og Pétur Bjarnason fékk gott færi á 89. mínútu þegar boltinn barst til hans á fjærstönginni en Mosfellingar björguðu á línu.
Ágúst Eðvald Hlynsson jafnaði svo metin fyrir Vestra þegar sex mínútur voru liðnar af uppgefnum uppbótartíma. Jeppa Hansen átti þá aukaspyrnu frá vinstri, beint á Pétur Bjarnason sem átti skalla að marki. Jökull varði frá honum en boltinn barst á Ágúst Eðvald Hlynsson sem skoraði í tómt markið og lokatölur því 1:1 í Mosfellsbæ.
