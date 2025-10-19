Ósáttur við vinnubrögð Vals: Skilaboð á Messenger

„Þetta er erfið stund,“ sagði Sigurður Egill Lárusson, leikjahæsti leikmaðurinn í sögu Vals, í samtali við mbl.is eftir síðasta heimaleikinn með liðinu en Valur og FH skildu jöfn, 4:4, í Bestu deildinni í fótbolta í kvöld.
„Ég er búinn að vera hérna í 13 ár og á fullt af geggjuðum minningum. Þetta er mjög erfið stund,“ sagði Sigurður eftir að hann kvaddi stuðningsmenn Vals eftir leik.
Hann skoraði eitt mark og lagði upp annað og gat því kvatt sitt fólk á góðan hátt.
„Ég var svolítið seinn í gang. Ég var svolítið tilfinningaríkur fyrstu 20 mínúturnar. Ég er mjög ánægður með að enda þetta með marki og stoðsendingu en ég hefði viljað vinna þetta.
Þetta var borðtennis fram og til baka og hvort lið sem var gat unnið þennan leik. Ætli jafntefli hafi ekki bara verið sanngjarnt,“ sagði hann.
Dóra María Lárusdóttir, systir Sigurðar Egils, spilaði allan ferilinn með Val og er félagið fjölskyldunni kært. Sigurður var því ósáttur við vinnubrögð félagsins þegar honum var tjáð að samningurinn yrði ekki endurnýjaður.
„Ég var búinn að biðja stjórn Vals um samtal og svör en svo fékk ég skilaboð á Messenger frá formanninum um að mér yrði ekki boðinn samningur og að við myndum sjást á sunnudaginn.
Það er súrsætur endir. Þjálfarinn vildi halda mér en stjórnin ekki. Það var nóg að gera í símanum eftir að ég setti þennan póst á Valssíðuna en það er einn leikur eftir og ég tek stöðuna eftir tímabilið. Ég á nóg eftir,“ sagði Sigurður.