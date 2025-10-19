Óskar Hrafn sefur ágætlega á nóttunni

„Ég er ánægður með frammistöðuna, hún var frábær,“ sagði Óskar Hrafn Þorvaldsson þjálfari KR í samtali við mbl.is eftir sigur á ÍBV, 2:1, í Bestu deild karla í fótbolta í dag.
KR er enn á lífi í fallbaráttunni en liðið hefði fallið niður í 1. deild með tapi. Þess í stað er úrslitaleikur gegn Vestra á útivelli um næstu helgi.
„Ég er ánægður með sigurinn og ánægður með að örlögin séu í okkar höndum. Við þurfum að vinna Vestra og þá erum við búnir að bjarga sætinu. Ég er líka stoltur af stuðningsmönnunum okkar, það er dýrmætt að hafa þá.
Mér hefur liðið mjög vel. Ég er svo heppinn að ég læt ekki stöðutöfluna skilgreina líf mitt. Ég sef ágætlega á nóttunni, vakna glaður og fer að sofa glaður. Sem betur fer er margt annað en meistaraflokkur karla hjá KR og margt til að gleðjast yfir. Það eru allir dagar hjá KR góðir.
Menn finna samt alveg fyrir því að þetta tekur á. Mörgum finnst þetta óþægilegt og eru með í maganum. Einhverjum líður hreinlega illa en það er hollt að þjást aðeins,“ sagði Óskar um stöðuna sem KR hefur verið í.
Hann er spenntur fyrir hreinum úrslitaleik um sæti í deildinni á Ísafirði. „Ég er gríðarlega spenntur fyrir þessum leik. Veðurspáin er eins og best verður á kosið, mínus tvær og þetta verður veisla á Ísafirði,“ sagði Óskar.