Valur - FH, staðan er 3:3

Valur og FH eigast við í næstsíðustu umferð Bestu deildar karla í fótbolta á Valsvellinum á Hlíðarenda klukkan 19.15.
Valur svo gott sem tryggir sér annað sæti með sigri í kvöld. FH er í fimmta sæti og getur ekki farið ofar.
Mbl.is er á Hlíðarenda og færir ykkur það helsta í beinni textalýsingu.
|Afturelding
|1:1
|Vestri
|Vestramenn á leið í skyndisókn sem Hrannar stöðvar.Hrannar Snær Magnússon (Afturelding) fær gult spjald
|Liverpool
|1:2
|Man. Utd
|+9. Manchester United vinnur frækin sigur á Anfield. Sanngjarnt? Ég er ekki viss en stigin 3 fara til Manchester United.Leik lokið