Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 19.10.2025 | 20:36

Valur - FH, staðan er 3:3

Jónatan Ingi Jónsson með boltann gegn FH.
Jónatan Ingi Jónsson með boltann gegn FH. mbl.is/Ólafur Árdal
Jóhann Ingi Hafþórsson
mbl.is

Jóhann Ingi Hafþórsson

johanningi@mbl.is

Valur og FH eigast við í næstsíðustu umferð Bestu deildar karla í fótbolta á Valsvellinum á Hlíðarenda klukkan 19.15.

Valur svo gott sem tryggir sér annað sæti með sigri í kvöld. FH er í fimmta sæti og getur ekki farið ofar.

Mbl.is er á Hlíðarenda og færir ykkur það helsta í beinni textalýsingu.

Lýsing uppfærist sjálfkrafa

Allar lýsingar í beinni

Aðrir virkir leikir

KA 5:1 ÍA opna
90. mín. Leik lokið Lokatölur 5:1 fyrir KA.
KR 2:1 ÍBV opna
90. mín. Ástbjörn Þórðarson (KR) fær gult spjald Of seinn í tæklingu við hliðarlínuna.
Afturelding 1:1 Vestri opna
90. mín. Hrannar Snær Magnússon (Afturelding) fær gult spjald Vestramenn á leið í skyndisókn sem Hrannar stöðvar.
Liverpool 1:2 Man. Utd opna
90. mín. Leik lokið +9. Manchester United vinnur frækin sigur á Anfield. Sanngjarnt? Ég er ekki viss en stigin 3 fara til Manchester United.
Portúgal 26:25 Ísland opna
60. mín. Patrícia Rodrigues (Portúgal) skorar úr víti

Leiklýsing

Valur 3:3 FH opna loka
74. mín. Adam Ægir Pálsson (Valur) á skot yfir
mbl.is
Fleira áhugavert
Glansaði í vörninni á áttræðisaldri Sigurður Ingi býður sig ekki aftur fram Fjöldi kennara laminn: Margfalt verri sögur á kreiki „Þetta myndum við aldrei líða hér“
Fleira áhugavert
Slæmar hugmyndir brugguðust í faraldrinum Tveir fluttir á sjúkrahús eftir bílveltu „Ég er enn að jafna mig“ Fengið áskoranir frá flokksmönnum