Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 19.10.2025 | 7:00

Var lengi í skömm vegna eigin holdafars

Bjarni Helgason
mbl.is

Bjarni Helgason

bjarnih@mbl.is

Tengdar fréttir

Dagmál

HJ1

Huggvíkkandi efni eins og „bónstöð fyrir heilann“

» Fleiri tengdar fréttir

„Það er margt gott í Belgíu en mér finnst hugarfarið þar nær Ítalíu en í Hollandi,“ sagði knattspyrnukonan fyrrverandi Lára Kristín Pedersen í Dagmálum.

Lára Kristín, sem er 31 árs gömul, ákvað að leggja skóna á hilluna á dögunum eftir farsælan feril þar sem hún varð fimm sinnum Íslandsmeistari og þrívegis bikarmeistari.

Gat andað í fyrsta sinn í langan tíma

Gat andað í fyrsta sinn í langan tíma

Íhaldssöm nálgun í Belgíu

Lára Kristín lék með Club Brugge í efstu deild Belgíu tímabilið 2024-25 þar sem liðið hafnaði í fjórða sæti deildarinnar á síðustu leiktíð.

Lára leggur skóna á hilluna
Frétt af mbl.is

Lára leggur skóna á hilluna

„Það er íhaldssamari nálgun á knattspyrnukvenna, meiri áhersla á holdafar og þeir voru að daðra við hluti sem maður sá á Ítalíu þannig að það var margt gagnrýnisvert þar,“ sagði Lára Kristín sem var því næst spurð hvort hún hefði fengið athugasemdir tengdar holdarfari sínu.

„Já já ég fékk það. Það stingur því ég var svo lengi í skömm tengt mínu holdafari. Ég veit alveg að ég var ekki í því formi sem ég átti að vera eða hefði átt að vera. Þetta var orðin svo mikil kjarnatrú hjá mér að ég væri aldrei í réttu holdafari,“ sagði Lára Kristín meðal annars.

Viðtalið við Láru Kristínu í heild sinni má nálgast með því að smella hér eða á hlekkinn hér fyrir ofan.

Lára Kristín Pedersen ásamt unnustu sinni Rebekku Sverrisdóttur á góðri …
Lára Kristín Pedersen ásamt unnustu sinni Rebekku Sverrisdóttur á góðri stundu. Ljósmynd/@larakpedersen

Tengdar fréttir

Dagmál

HJ1

Huggvíkkandi efni eins og „bónstöð fyrir heilann“

» Fleiri tengdar fréttir
mbl.is
Fleira áhugavert
Sigurður Ingi býður sig ekki aftur fram Meintur brennuvargur í gæsluvarðhald Endurspeglar „skattasýki“ Hafa heimildir fyrir yfirvofandi árás Hamas
Fleira áhugavert
Ráðuneytinu heimilt að veita Ásthildi upplýsingar Íslendingur tapaði yfir 50 milljónum í netsvikum Vinsælir réttir hafa hækkað um yfir 40% Bruni á Matkránni í Hveragerði