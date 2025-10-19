Var lengi í skömm vegna eigin holdafars

„Það er margt gott í Belgíu en mér finnst hugarfarið þar nær Ítalíu en í Hollandi,“ sagði knattspyrnukonan fyrrverandi Lára Kristín Pedersen í Dagmálum.
Lára Kristín, sem er 31 árs gömul, ákvað að leggja skóna á hilluna á dögunum eftir farsælan feril þar sem hún varð fimm sinnum Íslandsmeistari og þrívegis bikarmeistari.
Lára Kristín lék með Club Brugge í efstu deild Belgíu tímabilið 2024-25 þar sem liðið hafnaði í fjórða sæti deildarinnar á síðustu leiktíð.
„Það er íhaldssamari nálgun á knattspyrnukvenna, meiri áhersla á holdafar og þeir voru að daðra við hluti sem maður sá á Ítalíu þannig að það var margt gagnrýnisvert þar,“ sagði Lára Kristín sem var því næst spurð hvort hún hefði fengið athugasemdir tengdar holdarfari sínu.
„Já já ég fékk það. Það stingur því ég var svo lengi í skömm tengt mínu holdafari. Ég veit alveg að ég var ekki í því formi sem ég átti að vera eða hefði átt að vera. Þetta var orðin svo mikil kjarnatrú hjá mér að ég væri aldrei í réttu holdafari,“ sagði Lára Kristín meðal annars.
Viðtalið við Láru Kristínu í heild sinni má nálgast með því að smella hér eða á hlekkinn hér fyrir ofan.