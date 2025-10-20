Fram - Stjarnan, staðan er 0:0

Jökull Þorkelsson
Fram og Stjarnan mætast í 26. og næstsíðustu umferð Bestu deildar karla í fótbolta á Framvellinum í Úlfarsárdal klukkan 19.15.
Fylgst er með gangi mála í beinni textalýsingu hér á mbl.is
Stjarnan er í þriðja sæti með 41 stig og getur tryggt það og keppnisrétt í Evrópukeppninni með sigri í kvöld. Fram er í sjötta sæti með 32 stig.
|99. mín. skorar
|Fram
|0:0
|Stjarnan
|45. mín. Mínútu bætt við fyrri hálfleikinn.
