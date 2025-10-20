Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 20.10.2025 | 20:05

Fram - Stjarnan, staðan er 0:0

Jakob Byström með skot að marki Stjörnunnar. Steven Caulker verst.
Fram og Stjarnan mætast í 26. og næstsíðustu umferð Bestu deildar karla í fótbolta á Framvellinum í Úlfarsárdal klukkan 19.15.

Fylgst er með gangi mála í beinni textalýsingu hér á mbl.is

Stjarnan er í þriðja sæti með 41 stig og getur tryggt það og keppnisrétt í Evrópukeppninni með sigri í kvöld. Fram er í sjötta sæti með 32 stig.

99. mín. skorar

Leiklýsing

Fram 0:0 Stjarnan opna loka
45. mín. Mínútu bætt við fyrri hálfleikinn.
