Fullyrða að Halldóri verði sagt upp störfum

Halldór Árnason lætur af störfum sem þjálfari karlaliðs Breiðabliks í fótbolta á næstu dögum.
Þetta fullyrðir fótbolti.net í frétt sem vefmiðillinn birti í dag en Breiðablik tapaði fyrir Víkingi úr Reykjavík, 2:1, á Kópavogsvelli á laugardaginn og er liðið í þröngri stöðu þegar kemur að baráttu um Evrópusæti.
Gengi liðsins í undanförnum leikjum hefur ekki verið upp á marga fiska en liðið hefur aðeins unnið einn deildarleik ef ellefu.
Í frétt fótbolta.net kemur fram að Ólafur Ingi Skúlason, núverandi þjálfari U21-árs landsliðs karla, muni taka við starfi Halldórs sem gerði Breiðablik að Íslandsmeisturum á sínu fyrsta tímabili með liðið á síðustu leiktíð.
Stjórnarmaður hjá Breiðabliki vildi ekki staðfesta í samtali við mbl.is í dag að þjálfarabreytingar væri í vændum hjá félaginu en vildi þó ekki neita fyrir það heldur.
Þá hefur mbl.is reynt að ná í Eystein Pétur Lárusson, framkvæmdastjóra KSÍ, vegna málsins en ekki hefur náðst í hann í dag.