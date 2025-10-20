Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 20.10.2025 | 13:35

Fullyrða að Halldóri verði sagt upp störfum

Halldór Árnason.
Halldór Árnason. mbl.is/Ólafur Árdal
Bjarni Helgason
mbl.is

Bjarni Helgason

bjarnih@mbl.is

Halldór Árnason lætur af störfum sem þjálfari karlaliðs Breiðabliks í fótbolta á næstu dögum.

Þetta fullyrðir fótbolti.net í frétt sem vefmiðillinn birti í dag en Breiðablik tapaði fyrir Víkingi úr Reykjavík, 2:1, á Kópavogsvelli á laugardaginn og er liðið í þröngri stöðu þegar kemur að baráttu um Evrópusæti.

Gengi liðsins í undanförnum leikjum hefur ekki verið upp á marga fiska en liðið hefur aðeins unnið einn deildarleik ef ellefu.

Vildi ekki staðfesta neitt

Í frétt fótbolta.net kemur fram að Ólafur Ingi Skúlason, núverandi þjálfari U21-árs landsliðs karla, muni taka við starfi Halldórs sem gerði Breiðablik að Íslandsmeisturum á sínu fyrsta tímabili með liðið á síðustu leiktíð.

Stjórnarmaður hjá Breiðabliki vildi ekki staðfesta í samtali við mbl.is í dag að þjálfarabreytingar væri í vændum hjá félaginu en vildi þó ekki neita fyrir það heldur. 

Þá hefur mbl.is reynt að ná í Eystein Pétur Lárusson, framkvæmdastjóra KSÍ, vegna málsins en ekki hefur náðst í hann í dag.

Ólafur Ingi Skúlason.
Ólafur Ingi Skúlason. Ljósmynd/Árni Torfa
mbl.is
