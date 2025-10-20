Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 20.10.2025 | 14:13

Halldóri sagt upp störfum – Ólafur Ingi tekur við

Ólafur Ingi Skúlason.
Ólafur Ingi Skúlason. Ljósmynd/Árni Torfa

Ólafur Ingi Skúlason hefur verið ráðinn þjálfari karlaliðs Breiðabliks í fótbolta.

Þetta tilkynnti félagið á samfélagsmiðlum sínum en Ólafur Ingi tekur við þjálfun liðsins af Halldóri Árnasyni sem var sagt upp störfum í dag.

Knattspyrnudeild Breiðabliks hefur gengið frá starfslokum við Halldór Árnason þjálfara meistaraflokks karla,“ segir meðal annars í tilkynningu frá Knattspyrnudeild Breiðabliks.

Halldór tók við þjálfun Breiðabliks haustið 2023 eftir að Óskar Hrafn Þorvaldsson lét af störfum í Kópavoginum en Halldór var áður aðstoðarþjálfari Óskars í þrjú tímabil.

Halldór gerði Breiðablik að Íslandsmeisturum á sínu fyrsta tímabili með liðið í fyrra en gengi liðsins á yfirstandandi leiktíð hefur ekki verið frábært og á liðið veika von um að krækja í Evrópusæti þegar einni umferð er ólokið.



Halldór Árnason.
Halldór Árnason. mbl.is/Eyþór Árnason
