KSÍ staðfestir brotthvarf Ólafs Inga

Knattspyrnusamband Íslands hefur staðfest brotthvarf Ólafs Inga Skúlasonar. En eins og mbl.is hefur greint frá mun Ólafur Ingi taka við karlaliði Breiðabliks í Bestu deild karla í fótbolta.
Ólafur Ingi hefur stýrt undir 21 árs karlalandsliði Íslands í eitt og hálft ár og var áður þjálfari undir 19 ára landsliðs karla.
Hann náði eftirtektarverðum árangri sem þjálfari þess liðs og fór með liðið í úrslitakeppni EM 2023.
Ólafur lék 36 A-landsleiki á ferli sínum en hann lék sem atvinnumaður á Englandi, í Svíþjóð, Danmörku, Belgíu og Tyrklandi, auk þess að leika 112 leiki fyrir Fylki á Íslandi