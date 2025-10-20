Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 20.10.2025 | 15:20

KSÍ staðfestir brotthvarf Ólafs Inga

Ólafur Ingi Skúlason
Ólafur Ingi Skúlason mbl.is/Karítas

Knattspyrnusamband Íslands hefur staðfest brotthvarf Ólafs Inga Skúlasonar. En eins og mbl.is hefur greint frá mun Ólafur Ingi taka við karlaliði Breiðabliks í Bestu deild karla í fótbolta.

Ólafur Ingi hefur stýrt undir 21 árs karlalandsliði Íslands í eitt og hálft ár og var áður þjálfari undir 19 ára landsliðs karla.

Hann náði eftirtektarverðum árangri sem þjálfari þess liðs og fór með liðið í úrslitakeppni EM 2023.

Ólafur lék 36 A-landsleiki á ferli sínum en hann lék sem atvinnumaður á Englandi, í Svíþjóð, Dan­mörku, Belg­íu og Tyrklandi, auk þess að leika 112 leiki fyrir Fylki á Íslandi

Halldóri sagt upp störfum – Ólafur Ingi tekur við
Frétt af mbl.is

Halldóri sagt upp störfum – Ólafur Ingi tekur við
mbl.is
Fleira áhugavert
Tvennt flutt með þyrlu á sjúkrahús „Hefur mjög mikinn hraðbrautarkarakter“ Minna álag á bráðamóttöku Eyjólfur fellur frá fyrirhuguðum áformum
Fleira áhugavert
„Getur farið að draga til tíðinda hvenær sem er“ Vetrarástand á fjallvegum víða um land næstu daga Engar alvarlegar rekstrartruflanir hér á landi Eyjólfur fellur frá fyrirhuguðum áformum