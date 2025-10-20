Leikmenn Breiðabliks boðaðir á óvæntan fund

Leikmenn karlaliðs Breiðabliks í fótbolta hafa verið boðaðir á óvæntan fund í dag af stjórn knattspyrnudeildar félagsins.
Það er 433.is sem greinir frá þessu en fótbolti.net greindi frá því í hádeginu að Halldóri Árnasyni yrði sagt upp störfum í dag sem þjálfari karlaliðsins.
Halldór tók við þjálfun Breiðabliks haustið 2023 eftir að Óskar Hrafn Þorvaldsson lét af störfum í Kópavoginum en Halldór var áður aðstoðarþjálfari Óskars í þrjú tímabil.
Halldór gerði Breiðablik að Íslandsmeisturum á sínu fyrsta tímabili með liðið en gengi liðsins á yfirstandandi leiktíð hefur ekki verið frábært og á liðið veika von um að krækja í Evrópusæti þegar einni umferð er ólokið.
Ólafur Ingi Skúlason, þjálfari U21-árs landsliðs karla, þykir líklegastur til þess að taka við liðinu af Halldóri en í frétt 433.is kemur fram að tilkynnt verði um þjálfarabreytingarnar í Kópavoginum síðar í dag.