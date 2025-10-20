Líklega á leið heim til Danmerkur

Hinn danski Tobias Thomsen, framherji Breiðabliks í Bestu deild karla í fótbolta, gæti verið á leið aftur til heimalandsins.
Thomsen sem lék áður með Val og KR hefur skorað 10 mörk í 21 deildarleik fyrir Breiðablik í sumar. Hann hefur samtals leikið 145 leiki og skorað 67 mörk í öllum keppnum fyrir íslensku liðin þrjú.
Thomsen var í viðtali við danska miðilinn Tipsbladet.
„Ég reikna með að snúa aftur heim til Danmerkur og það er það sem fjölskylda mín vill gera. En allt getur gerst í fótbolta og ekkert er öruggt. Sem betur fer virðist vera áhugi frá Danmörku. Ég vil ekki fara heim þegar það er orðið of seint, ég vil fara þegar ég hef enn eitthvað fram að færa.
Ég er mjög metnaðarfullur og hef aldrei verið í betra formi líkamlega en einmitt núna. Ég er tilbúinn að leggja mitt af mörkum og nýta reynslu mína til að hjálpa ungum leikmönnum,“ sagði Daninn meðal annars í viðtalinu.