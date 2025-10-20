Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 20.10.2025 | 18:25

Lyngby sýnir leikmanni KR áhuga

Júlíus Mar Júlíusson hefur vakið áhuga danska félagsins Lyngby.
Júlíus Mar Júlíusson hefur vakið áhuga danska félagsins Lyngby. Ljósmynd/Guðmundur Bjarki Halldórsson

Danska félagið Lyngby hefur áhuga á að fá Júlíus Mar Júlíusson leikmann KR í Bestu deild karla í fótbolta. Það er Fótbolti.net sem greinir frá þessu í dag.

Júlíus hefur verið ónotaður varamaður í síðustu tveimur leikjum, en hann byrjaði tímabilið vel með KR-ingum. Hann hefur spilað 16 leiki í Bestu deildinni í ár en hann missti af um það bil mánuði vegna meiðsla. 

Júlíus hefur spilað 3 landsleiki fyrir undir 21 árs landslið Íslands. Samkvæmt frétt fótbolta.net reyndi Lyngby að fá Júlíus til sín í sumarglugganum en hætti við eftir gagntilboð frá KR.

Lyngby er í 2. sæti dönsku B-deildarinnar eftir að hafa fallið úr úrvalsdeildinni í vor. Ísak Snær Þorvaldsson leikur með Lyngby, en hann er á láni út leiktíðina frá Rosenborg.

Freyr Alexandersson er fyrrverandi þjálfari liðsins og þá hafa allnokkrir Íslendingar leikið með liðinu meðal annars Gylfi Þór Sigurðsson, Sævar Atli Magnússon, Alfreð Finnbogason og Kolbeinn Birgir Finnsson.

 

