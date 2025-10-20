M-gjöfin: Blikar fengu skjöldinn

Keppni í Bestu deild kvenna í knattspyrnu lauk með þremur leikjum í efri hlutanum á laugardaginn. Úrslit voru svo gott sem ráðin á öllum vígstöðvum en þó spilað upp á nokkur sæti.
Íslandsmeistarar Breiðabliks fengu FH í heimsókn á Kópavogsvöll og höfðu betur, 3:2, í bráðskemmtilegum leik tveggja efstu liðanna.
Breiðablik fékk afhentan Íslandsmeistaraskjöldinn í leikslok og vann deildina annað árið í röð. FH hafnaði í öðru sæti, sem er besti árangur kvennaliðsins í sögunni, og fer ásamt Breiðabliki í undankeppni Meistaradeildar Evrópu á næsta ári.
