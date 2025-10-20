Íþróttir | Íslenski fótboltinn | Morgunblaðið | 20.10.2025 | 8:42

M-gjöfin: Blikar fengu skjöldinn

Meistarar Agla María Albertsdóttir fyrirliði Breiðabliks hefur Íslandsmeistaraskjöldinn á loft …
Meistarar Agla María Albertsdóttir fyrirliði Breiðabliks hefur Íslandsmeistaraskjöldinn á loft við mikinn fögnuð liðsfélaga sinna. Morgunblaðið/Ólafur Árdal
Morgunblaðið

Gunnar Egill Daníelsson

gunnaregill@mbl.is

Keppni í Bestu deild kvenna í knattspyrnu lauk með þremur leikjum í efri hlutanum á laugardaginn. Úrslit voru svo gott sem ráðin á öllum vígstöðvum en þó spilað upp á nokkur sæti.

Íslandsmeistarar Breiðabliks fengu FH í heimsókn á Kópavogsvöll og höfðu betur, 3:2, í bráðskemmtilegum leik tveggja efstu liðanna.

Breiðablik fékk afhentan Íslandsmeistaraskjöldinn í leikslok og vann deildina annað árið í röð. FH hafnaði í öðru sæti, sem er besti árangur kvennaliðsins í sögunni, og fer ásamt Breiðabliki í undankeppni Meistaradeildar Evrópu á næsta ári.

