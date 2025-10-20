Íþróttir | Íslenski fótboltinn | Morgunblaðið | 20.10.2025 | 10:06

M-gjöfin: KR vann mikilvægan sigur

Meistaravellir KR-ingar fagna öðru marka sinna í mikilvægum sigri á …
Meistaravellir KR-ingar fagna öðru marka sinna í mikilvægum sigri á ÍBV í gær. Eiður Gauti Sæbjörnsson og Aron Sigurðarson skoruðu mörk KR. Ljósmynd/Kristinn Steinn
Morgunblaðið

Gunnar Egill Daníelsson

gunnaregill@mbl.is

KR vann geysilega mikilvægan sigur á ÍBV, 2:1, í 26. og næstsíðustu umferð neðri hluta Bestu deildar karla í knattspyrnu á Meistaravöllum í gær.

KR er ennþá í fallsæti, 11. sæti, en er nú með 28 stig. ÍBV var búið að bjarga sér og er í áttunda sæti með 33 stig.

Á sama tíma gerðu Afturelding og Vestri dramatískt jafntefli, 1:1. Afturelding virtist vera að koma sér upp úr fallsæti í stöðunni 1:0 en Ágúst Eðvald Hlynsson jafnaði metin fyrir Vestra á sjöttu mínútu uppbótartíma og sá til þess að Vestri er fyrir ofan fallsæti, í því tíunda, með 29 stig fyrir lokaumferðina.

