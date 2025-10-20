M-gjöfin: KR vann mikilvægan sigur

Gunnar Egill Daníelsson
KR vann geysilega mikilvægan sigur á ÍBV, 2:1, í 26. og næstsíðustu umferð neðri hluta Bestu deildar karla í knattspyrnu á Meistaravöllum í gær.
KR er ennþá í fallsæti, 11. sæti, en er nú með 28 stig. ÍBV var búið að bjarga sér og er í áttunda sæti með 33 stig.
Á sama tíma gerðu Afturelding og Vestri dramatískt jafntefli, 1:1. Afturelding virtist vera að koma sér upp úr fallsæti í stöðunni 1:0 en Ágúst Eðvald Hlynsson jafnaði metin fyrir Vestra á sjöttu mínútu uppbótartíma og sá til þess að Vestri er fyrir ofan fallsæti, í því tíunda, með 29 stig fyrir lokaumferðina.
