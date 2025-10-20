Mun sakna þess að geta rifist við hann

Jökull Elísabetarson viðurkennir að lið sitt Stjarnan sé í varasamri stöðu fyrir lokaleik tímabilsins í Bestu deild karla í fótbolta gegn Breiðabliki næstkomandi sunnudag.
Stjarnan gerði 1:1-jafntefli við Fram í næstsíðustu umferðinni í Úlfarsárdalnum í kvöld og er með 42 stig í þriðja sæti deildarinnar.
„Við vorum mjög slakir í fyrri hálfleik og það vantaði að keyra á þetta. Við vorum svakalega á bremsunni. Í seinni hálfleik endurskipuleggjum við okkur og þá fannst mér við betri. Við byrjum þó í raun ekki að keyra almennilega á þá fyrr en við lendum undir.
Mér fannst við líklegri undir lokin. Stundum er það þannig að ekkert fer inn og við gerðum ekki nóg til að skora undir lokin. Það er bara eins og það er og ekkert mál. Mér fannst meðbyr með okkur og leið eins og við værum að fara ná þessu. Fram gerði líka vel. Þeir spiluðu vel og gerðu vel í að komast fyrir skot,“ sagði Jökull við mbl.is beint eftir leik.
Breiðablik er í fjórða sæti með 39 stig og getur jafnað Stjörnuna að stigum með sigri í Garðabænum. Vegna markatölu þarf Breiðablik að vinna með tveimur mörkum til að geta komist yfir Stjörnuna þannig Garðbæingum nægir að tapa með einu.
Hefur Jökull lent í einhverju slíku áður?
„Nei, ég hef ekki lent í þessu . Það er skrítið og varasamt. Við viljum ekki fara inn í leik og ætla tapa með einum eða halda jafntefli. Við förum í þetta verkefni og ætlum að vinna leikinn. Til þess verðum við að sækja þann leik miklu meira en við sóttum þennan.
Vissulega getur það verið flókið en vikan hjá okkur fer í að berja hugrekki í hvorn annan. Við ætlum að þora fara í þetta og vera ekki að verja forystuna sem við erum með.“
Stórar breytingar áttu sér stað hjá Breiðabliki fyrr í dag en Halldór Árnason var rekinn og Ólafur Ingi Skúlason, sem var þjálfari U21 árs landsliðsins, tók við. Jökull hrósaði Dóra í hástert fyrir hans afrek með Blikaliðið á stuttum tíma.
„Mér finnst það áhugavert og leiðinlegt að mörgu leyti. Dóri hefur gert ótrúlega hluti sem aðalþjálfari Breiðabliks. Á innan við tveimur tímabilum hefur hann gert liðið að Íslandsmeisturum og komið því í riðlakeppni Sambandsdeildarinnar.
Ef þú tekur árangur fyrir hvert tímabil í deildinni held ég að enginn hafi afrekað svipað og hann. Hann gengur örugglega stoltur frá og fer að gera eitthvað áhugavert næst.“
Finnst þér þessi brottrekstur „brútal?“
„Ég hef engar forsendur í þessu máli. Ég veit ekki hvað gengur á innan Breiðabliks eða hef neitt til að meta það út frá. Út á við virðist þetta vera nokkuð brútal en mér finnst þetta aðallega bara leiðinlegt fyrir hans hönd.
Ég mun sakna þess að geta rifist við hann á hliðarlínunni í næsta leik,“ bætti Jökull við á léttu nótunum.
En býst Jökull við miklum breytingum á Blikaliðinu undir nýjum þjálfara í síðasta leiknum?
„Þetta er það reynslumikið lið að ég held að engin sérlega ný taktík muni smitast inn í hópinn strax. Þetta er frekar það að nú þurfa menn að sýna sig fyrir nýjum þjálfara og því fylgja mikil hlaup, orka og barátta. Við verðum að vera klárir í að mæta því.“