Rúnar: Enginn annar á Íslandi hefði náð þessu

Rúnar Kristinsson þjálfari Fram var ánægður með leik sinna manna eftir jafntefli gegn Stjörnunni, 1:1, í 26. og næstsíðustu umferð Bestu deildarinnar í fótbolta í Úlfarsárdalnum í kvöld.
Rúnar var aftur á móti mjög ósáttur við leik sinna manna í síðustu umferð fyrir landsleikjahlé þegar liðið tapaði fyrir Breiðabliki, 3:1.
Fannst þér þú fá góð svör frá leikmönnunum í kvöld?
„Heldur betur. Ég var mjög ánægður með Framliðið í kvöld og við spiluðum mjög góðan fótbolta. Við erum virkilega ánægðir með leikinn í heild sinni og í raun ósáttir að vinna hann ekki.
Ef annað liðið átti skilið sigurinn þá vorum það við, ef þú horfir heilt yfir á leikinn. Auðvitað áttu þeir sín tækifæri seint í seinni hálfleik en við líka. Það var fullt í gangi og við hefðum átt að skora í fyrri hálfleik og jafnvel fleiri en eitt,“ sagði Rúnar við mbl.is eftir leik.
„Erfiðasta vinnan fyrir okkur þjálfarana er þegar liðið er á þessum stað að það er ekkert sérlega mikið undir. Þá þurfum við að fá leikmenn til að fara út og leggja á sig gríðarlega mikla vinnu.
Það laumast oft í hausinn á mörgum að þetta sé bara fara vera búið og skipti ekki máli. Við náðum þó að gíra okkur upp eftir Blikaleikinn því við skömmuðumst okkar fyrir hvernig við mættum í þann leik.
Við ákváðum það að gefa sömu leikmönnum sénsinn til að byrja í kvöld og fá að sýna og sanna að Blikaleikurinn var bara tilviljun. Við sýndum það í kvöld gegn sterku Stjörnuliði sem hefur verið á fljúgandi siglingu seinni hluta tímabilsins.
Við sýndum og sönnuðum að við erum engu síðri en þeir.“
Rúnar er ánægður að lið sitt sé að enda tímabilið vel en í fyrra voru Framarar í neðri hlutanum og sýndu ekki mikinn vilja. Honum finnst skipta gríðarlega miklu máli að enda tímabil vel upp á það næsta.
„Mér finnst það skipta gríðarlegu máli. Úrslit leikja skipta miklu máli. Þegar við hefjum næsta tímabil og förum að spila leiki á næsta ári þá horfa menn í lokaleikina á síðasta tímabili og spyrja hvernig gekk í fyrra. Þá er ekki gaman að mæta í leiki og vita að við töpum alltaf fyrir þessu liði á heimavelli eða vinnum þetta lið aldrei á þeirra velli.
Þú þarft að búa þér til einhverja stöðu og eitthvað sem veitir mönnum trú og sjálfstraust í að fara á erfiða útivelli. Ef þér hefur gengið vel þar þá auðveldar það mönnum að mæta á slíka staði.
Þetta skiptir allt saman máli. Við viljum taka þátt í þeirri baráttu sem er topp 6. Ef við hefðum bara legist í grasið og gefið Stjörnunni þrjú stig þá væri liðið með örugga Evrópukeppni á næsta ári. Þá væru Blikar fúlir út í okkur. Þetta mótafyrirkomulag fengi skell í andlitið ef ég væri bara að spila öllum mínum varamönnum og láta einhverja unga leikmenn inn á.
Við erum að reyna taka þátt í þessu af heilum hug. Því stillum við upp okkar besta liði og ég geri til að mynda bara þrjár breytingar því ég vildi vinna leikinn. Ég hefði getað gert fimm og látið mjög unga stráka spila.
Ég er bara í þeirri stöðu að ég vil vinna fótboltaleiki og að liðið mitt búi sér til trú og sjálfstraust á því. Þá verður maður að bíða eftir betra færi til að leyfa öðrum að spila.“
Fram er með 33 stig í sjötta sæti, jafnmörg og FH í fimmta, en liðin mætast í kveðjuleik Heimis Guðjónssonar hjá FH næstkomandi laugardag. Rúnar og Heimir eru miklir vinir og sér Rúnar eftir honum og hrósaði vini sínum um leið.
„Það er skemmtilegt að mæta vini mínum Heimi í kveðjuleiknum hans hjá FH, sem er reyndar algjör synd. Við munum berjast við þá eins og við höfum gert í ár. Við höfum nú þegar spilað þrisvar við þá í sumar og þetta hafa verið hörkurimmur.
Við þekkjum hvorn annan mjög vel og einnig leikstíl hvors annars. Það er alltaf gaman að spila við liðin hans Heimis því hann er frábær þjálfari.
Ég vil leyfa mér að segja að enginn þjálfari á Íslandi hefði komið FH í topp 6 annar en Heimir. Miðað við hvaða leikmenn hann missti, hvaða mannskap hann var með, mikið af ungum leikmönnum, og öll þau meiðsli sem liðið glímdi við í byrjun tímabils.
Skrítin tilhugsun að sjá hann ekki á hliðarlínunni hjá FH á næsta ári en hann finnur sér eitthvað gott verkefni.
Það verður vissulega gaman að mæta þeim og enda tímabilið á baráttu við þá. Vonandi getum við strítt þeim og nælt í fimmta sætið.“