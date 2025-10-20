Sá fyrsti í þrjú ár – tveir léku 300. leikinn

Sigurður Bjartur Hallsson varð í gærkvöld fyrsti FH-ingurinn í þrjú ár til að skora þrennu í Bestu deild karla í fótbolta.
Hann skoraði þá sína fyrstu þrennu í deildinni í hinum bráðfjöruga jafnteflisleik Vals og FH á Hlíðarenda, 4:4, og tryggði FH stigið með sínu þriðja marki á 86. mínútu leiksins.
Síðastur FH-inga á undan honum til að skora þrennu var Matthías Vilhjálmsson, núverandi leikmaður Víkings, sem skoraði þrjú mörk í sigri FH á Leikni úr Reykjavík, 4:2, árið 2022.
Alls hafa FH-ingar skorað 22 þrennur í deildinni á þessari öld og þar hefur Steven Lennon verið atkvæðamestur með fimm slíkar.
Alex Freyr Hilmarsson fyrirliði Eyjamanna náði stórum áfanga þegar ÍBV sótti KR heim í gær. Hann lék þar sinn 300. deildaleik á ferlinum. Þar af eru 178 leikir í efstu deild, 74 þeirra með ÍBV og hinir með KR og Víkingi R., en Alex hefur auk þess leikið 122 leiki í neðri deildum með ÍBV, Kórdrengjum, Grindavík og Sindra.
Sigurður Arnar Magnússon varnarmaður ÍBV náði áfanga í sama leik en það var hans 100. leikur í efstu deild, sem eru allir fyrir Eyjamenn.
Kennie Chopart, fyrirliði Fram, varð annar leikmaðurinn í 26. umferðinni til að spila sinn 300. deildaleik, þegar Fram gerði jafntefli við Stjörnuna í kvöld. Kennie hefur leikið stærstan hluta ferilsins á Íslandi með Fram, KR, Fjölni og Stjörnunni og spilað 262 leiki í efstu deild. Hann er leikjahæsti erlendi leikmaðurinn í sögu félagsins. Hann á auk þess að baki 38 deildaleiki í Danmörku og Noregi.
Sigurður Bjartur er orðinn þriðji markahæsti leikmaður deildarinnar eftir þrennuna gegn Val, jafn Örvari Eggertssyni hjá Stjörnunni, en KR-ingurinn Aron Sigurðarson, sem skoraði sitt 14. mark í leiknum gegn ÍBV, er næstmarkahæstur.
Þessir eru markahæstir fyrir lokaumferðina:
18 Patrick Pedersen, Val
14 Aron Sigurðarson, KR
13 Örvar Eggertsson, Stjörnunni
13 Sigurður Bjartur Hallsson, FH
12 Eiður Gauti Sæbjörnsson, KR
12 Hrannar Snær Magnússon, Aftureldingu
12 Hallgrímur Mar Steingrímsson, KA
12 Andri Rúnar Bjarnason, Stjörnunni
11 Tryggvi Hrafn Haraldsson, Val
10 Nikolaj Hansen, Víkingi
10 Viktor Jónsson, ÍA
10 Tobias Thomsen, Breiðabliki