Sigurður svarar Val: Útúrsnúningar og rangfærslur

Eins og mbl.is greindi frá fyrr í dag sendi knattspyrnudeild Vals frá sér yfirlýsingu eftir að Sigurður Egill Lárusson, leikjahæsti leikmaður félagsins í efstu deild frá upphafi, steig fram og gagnrýndi vinnubrögð stjórnarinnar á dögunum.
Vísir.is hefur nú birt svar Sigurðar Egils við yfirlýsingu Vals.
Sigurður Egill lék sinn síðasta heimaleik fyrir Val þegar hann skoraði af vítapunktinum í 4:4 jafntefli gegn FH í Bestu deild karla í gærkvöldi.
Sigurður Egill er 33 ára vinstri bakvörður og kantmaður sem ólst upp hjá Víkingi og hóf þar meistaraflokksferilinn en skipti til Vals um mitt tímabil 2013.
Með Val varð hann Íslandsmeistari í þrígang og tvívegis bikarmeistari. Hann hefur leikið 260 leiki fyrir félagið í efstu deild og skorað í þeim 47 mörk. Hann sló fyrr á árinu leikjamet Hauks Páls Sigurðssonar fyrir félagið í deildinni.
Sigurður Egill svaraði Valsmönnum í dag en færsluna setti hann inn á Fjósið, stuðningsmannasíðu Valsmanna á Facebook, og við grípum niður í nokkur atriði sem þar komu fram.
„Stjórnarmenn Vals svara með útúrsnúningi ásamt nokkrum rangfærslum sem mig klæjar í puttana að leiðrétta, en læt það vera í bili.“
Sigurður segir jafnframt: „Ég verð einnig að fá að hnýta í eftirfarandi setningu sem mér finnst bæði ómakleg og lágkúruleg.“
Setningin sem Sigurður er ósáttur við er eftirfarandi: „Það er ekki fjárhagslega ábyrgt af okkar hálfu að greiða í framtíðinni fyrir afrek fortíðar.“
Um hana segir Sigurður Egill: „Þetta mál snýst ekki um peninga eða fortíð heldur um samskipti og virðingu.“
Að lokum segist Sigurður hafa fengið fjöldann allan af skilaboðum frá Völsurum sem honum þyki ákaflega vænt um og að nú sé málinu lokið af hans hálfu.