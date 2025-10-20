Stjarnan fer í úrslitaleik um Evrópusæti

Fram og Stjarnan gerðu jafntefli, 1:1, í 26. og næstsíðustu umferð Bestu deildar karla í fótbolta á Framvellinum í Úlfarsárdal í kvöld.
Stjarnan er í þriðja sæti með 42 og fer í sannkallaðan úrslitaleik við Breiðablik um sæti í Evrópu næstkomandi sunnudag. Þar má Stjarnan tapa með einu marki en ekki tveimur í Garðabænum.
Fram er í sjötta sæti með 33 stig, jafnmörg og FH og heimsækir einmitt Hafnfirðinga í síðasta leik sínum þar sem keppt verður um fimmta sætið í Kaplakrika næstkomandi laugardag.
Framarar voru betri í fyrri hálfleik en hvorugt lið náði að skapa sér almennilegt færi.
Í þeim seinni kom Fred Saraiva Framliðinu yfir á 52. mínútu. Þá fékk hann boltann frá Haraldi Einari Ásgrímssyni og lék á Guðmund Kristjánsson. Síðan ákvað Fred að fara í skot utan teigs og boltinn söng í neðra nærhorninu, 1:0.
Stjörnumenn voru þó ekki lengi að jafna en fimm mínútum síðar potaði Örvar Eggertsson boltanum í netið. Þá gaf Alpha Conteh sendingu inn á teig sem fór yfir Benedikt V. Warén og til Örvars á fjærstönginni sem sýndi mikinn kraft, 1:1.
Bæði lið fengu færi á lokametrunum til að tryggja sér sigur en boltinn vildi ekki inn og skildu þau því jöfn.