Taka ekki slaginn með Þór í Bestu deildinni

Orri Sigurjónsson í leik með Þórsurum í sumar.
Knattspyrnumennirnir Orri Sigurjónsson og Clement Bayiha munu ekki leika með Þór í Bestu deild karla í fótbolta á næstu leiktíð.

Sigurður Heiðar Höskuldsson, þjálfari Þórsara, tilkynnti þetta í samtali við fótbolta.net en báðir voru þeir í stórum hlutverkum hjá Þórsurum sem fögnuðu sigri í 1. deildinni á nýliðnu keppnistímabili.

Clement skoraði fjögur mörk í 22 leikjum með Þórsurum í sumar á meðan Orri skoraði eitt mark í 18 leikjum í deild og bikar.

Orri hefur verið óheppinn með höfuðmeiðsli undanfarin tímabil og mun ekki spila fótbolta á næstu leiktíð en Þórsarar ákváðu að endursemja ekki við Clement.

