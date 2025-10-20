Valinn besti dómarinn

Þórður Þorsteinsson Þórðarson var valinn dómari ársins í Bestu deild kvenna 2025 af leikmönnum hennar en frá þessu er greint á vefsíðu knattspyrnusambands Íslands, KSÍ.
Er þetta í þriðja sinn á síðustu fjórum árum sem Þórður fær þessa viðurkenningu. Þórður, sem var leikmaður um árabil með ÍA, FH og HK áður en hann sneri sér að dómgæslu, var einnig kosinn dómari ársins í Bestu deild kvenna árin 2022 og 2023.
Þórður er sonur Þórðar Þórðarsonar, fyrrverandi markvarðar og landsliðsþjálfara yngri landsliða kvenna. Bróðir Þórðar er Stefán Teitur Þórðarson, landsliðsmaður Íslands í fótbolta og leikmaður Preston.
Þórður lék 96 leiki í efstu deild með ÍA, FH og HK og skoraði tíu mörk en lagði skóna á hilluna eftir tímabilið 2021.
Keppni í Bestu deild kvenna er nýlokið. Breiðablik varð Íslandsmeistari en það varð hlutskipti Tindastóls og FHL að falla niður í fyrstu deild.