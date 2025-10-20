Valur sendir frá sér áhugaverða yfirlýsingu

Knattspyrnudeild Vals hefur sent frá sér áhugaverða yfirlýsingu eftir að Sigurður Egill Lárusson, leikjahæsti leikmaður félagsins í efstu deild frá upphafi, steig fram og gagnrýndi vinnubrögð stjórnarinnar á dögunum.
Á fimmtudaginn síðasta greindi Sigurður Egill frá því að hann myndi yfirgefa herbúðir Vals þegar samningur hans myndi renna út eftir keppnistímabilið.
„Ég sá fyrir mér að enda ferilinn með Val en því miður stjórna ég því ekki,“ sagði Sigurður meðal annars í yfirlýsingu sem hann birti í stuðningsmannahóp Vals á Facebook en hann greindi svo frá því í gær, í samtali við mbl.is. að honum hefði verið tjáð á Messenger á Facebook að hann fengi ekki áframhaldandi samning hjá félaginu.
Siggi hefur átt frábæran feril hjá Val og skapað frábærar minningar og leikið lykilhlutverk í liðum sem unnu titla á árunum 2015-2020,“ segir meðal annars í yfirlýsingu Vals.
„Á þessu tímabili hefur spilmínútum fækkað og hann spilað minnihluta leiktíma liðsins í sumar. Þegar stjórn félagsins tekur ákvarðanir er það með hagsmuni félagsins til framtíðar. Það er ekki fjárhagslega ábyrgt af okkar hálfu að greiða í framtíðinni fyrir afrek fortíðar.
Stjórn knattspyrnudeildar Vals þykir leitt að leikmaðurinn sé ósáttur við aðkomu okkar að málinu. Það er vilji okkar að kveðja leikmenn, ekki síst þá sem hafa verið lengi hjá félaginu á fallegan hátt,“ segir meðal annars í tilkynningu Valsmanna sem má sjá í heild sinni hér fyrir neðan.