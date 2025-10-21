Daninn frá KA í uppeldisfélagið

Danski knattspyrnumaðurinn Marcel Römer gengur í raðir Köge í heimalandinu eftir tímabilið á Íslandi en hann hefur leikið með KA á leiktíðinni.
Bold í Danmörku greinir frá. Miðjumaðurinn hefur leikið 22 leiki í Bestu deildinni á leiktíðinni en eina markið hans kom í bikarnum, þar sem hann er með tvo leiki.
Römer er fæddur og uppalinn í Köge og hóf meistaraflokksferil sinn með liðinu. Hann kom til KA frá Lyngby og hafði áður leikið með Sönderjyske og Viborg.
Leikur Köge í B-deild Danmerkur og er þar í tíunda sæti af tólf liðum, þar sem liðið endaði einmitt á síðasta tímabili.