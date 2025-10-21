Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 21.10.2025 | 17:50

Daninn frá KA í uppeldisfélagið

Marcel Römer í leik með KA.
Marcel Römer í leik með KA. Ljósmynd/Kristinn Steinn

Danski knattspyrnumaðurinn Marcel Römer gengur í raðir Köge í heimalandinu eftir tímabilið á Íslandi en hann hefur leikið með KA á leiktíðinni.

Bold í Danmörku greinir frá. Miðjumaðurinn hefur leikið 22 leiki í Bestu deildinni á leiktíðinni en eina markið hans kom í bikarnum, þar sem hann er með tvo leiki.

Römer er fæddur og uppalinn í Köge og hóf meistaraflokksferil sinn með liðinu. Hann kom til KA frá Lyngby og hafði áður leikið með Sönderjyske og Viborg.

Leikur Köge í B-deild Danmerkur og er þar í tíunda sæti af tólf liðum, þar sem liðið endaði einmitt á síðasta tímabili.

mbl.is
Fleira áhugavert
Allar líkur á að moskítóflugur séu komnar til að vera Liggur bara fyrir eftir að leið hefur verið valin Bubbi: „Ég segi bara nei!“ Starfsmanni Nettó sagt upp vegna þjófnaðar
Fleira áhugavert
Ungmenni áhyggjufull vegna aðgerðaleysis ráðherra Íslandsbanki gerir einnig hlé á veitingu hluta verðtryggðra lána Vilja leyfa gjald fyrir að geyma framliðna Víkingur hlýtur verðlaun Norðurlandaráðs