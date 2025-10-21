Fréttatilkynning sem minnti meira á gaslýsingu

Stjórn knattspyrnudeildar Vals sendi frá sér ömurlega fréttatilkynningu í gær, í raun hálfgerða gaslýsingu, vegna ummæla sem Sigurður Egill Lárusson, leikjahæsti leikmaður karlaliðs félagsins í efstu deild, lét falla í samtölum við fjölmiðla eftir leik Vals og FH á Hlíðarenda á sunnudaginn.
Hver tilgangurinn með fréttatilkynningunni var veit ég ekki nákvæmlega en fyrir mér, sem hef nákvæmlega enga tengingu við Val, fannst mér hún fyrst og fremst bera vott um algjört virðingarleysi.
Ég þekki Sigurð Egil Lárusson ekki persónulega þótt ég hafi tekið nokkur viðtöl við hann og af þeim að dæma er Sigurður toppeintak sem á allt gott skilið.
Sigurður er ekki fyrsti leikmaðurinn sem er komið illa fram við af hálfu stjórnarmanna Vals.
Berglindi Björgu Þorvaldsdóttur var „sagt upp í gegnum símann“ af stjórnarmönnum félagsins og Anna Björk Kristjánsdóttir heyrði ekki stakt orð í stjórnarmönnum félagsins eftir að hún varð ólétt.
Ég geri mér grein fyrir því að það er ekki hægt að reka íþróttafélag á tilfinningunum einum saman en þú getur samt sýnt fólki almenna virðingu, talað við það augliti til auglitis, þetta eru jú manneskjur þótt þau séu íþróttafólk líka.
Fólk sem kann ekki mannleg samskipti eða er yfirburðalélegt í þeim á ekki að taka að sér stjórnunarstörf, hvort sem það er í fyrirtækjum eða íþróttafélögum.
Svona framkoma er félagi eins og Val ekki til sóma. Skammist ykkar.
Bakvörðinn má sjá í heild sinni á íþróttasíðum Morgunblaðsins í dag.