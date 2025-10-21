Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 21.10.2025 | 16:09 | Uppfært 17:05

Hermann að taka við Val?

Hermann Hreiðarsson gæti tekið við Val.
Hermann Hreiðarsson gæti tekið við Val. mbl.is/Ólafur Árdal

Knattspyrnudeild Vals er komin í viðræður við Hermann Hreiðarsson um að taka við karlaliði félagsins.

Fótbolti.net greinir frá og segir einnig að Valur hafi haft áhuga á Ólafi Inga Skúlasyni, áður en hann samþykkti tilboð frá Breiðabliki.

Undir stjórn Hermanns fór HK alla leið í úrslit umspilsins um sæti í Bestu deildinni en tapaði fyrir Keflavík á Laugardalsvelli. Þar á undan kom hann ÍBV upp í Bestu deildina.

Srdjan Tufegdzic, Túfa, er þjálfari Vals sem stendur og er liðið í öðru sæti Bestu deildarinnar og fór í bikarúrslit. Þrátt fyrir það bendir flest til þess að hann fái ekki að halda áfram á Hlíðarenda.

mbl.is
