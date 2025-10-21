Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 21.10.2025 | 17:10

KR-ingurinn missir af úrslitaleiknum

Alexander Helgi Sigurðarson verður ekki með KR í úrslitaleiknum.
Alexander Helgi Sigurðarson verður ekki með KR í úrslitaleiknum. mbl.is/Ólafur Árdal

Vestri og KR eigast við í úrslitaleik um áframhaldandi veru í Bestu deildinni á Ísafirði næstkomandi laugardag. KR verður án miðjumannsins Alexanders Helga Sigurðarsonar sem er kominn í leikbann.

Guðmundur Kristjánsson fyrirliði Stjörnunnar verður ekki með liðinu gegn Breiðabliki í úrslitaleik um þriðja sætið og sæti í Sambandsdeildinni á næstu leiktíð. Tobias Thomsen verður ekki með Breiðabliki.

Þorlákur Árnason þjálfari ÍBV og markvörðurinn Marcel Zapytowski verða ekki með ÍBV gegn KA og Birgir Baldvinsson úr KA missir af leiknum.

Þá verður Tryggvi Hrafn Haraldsson úr Val ekki með gegn Víkingi.

