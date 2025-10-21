Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 21.10.2025 | 15:50

Landsliðskona leggur skóna á hilluna

Svava Rós Guðmundsdóttir í leik með íslenska landsliðinu.
Svava Rós Guðmundsdóttir í leik með íslenska landsliðinu. mbl.is/Eggert Jóhannesson

Knattspyrnukonan Svava Rós Guðmundsdóttir hefur tilkynnt að hún sé búin að leggja skóna á hilluna, aðeins 29 ára að aldri.

Þetta tilkynnti hún í færslu á Instagramaðgangi sínum í dag.

Hef í raun lært að labba upp á nýtt
Frétt af mbl.is

Hef í raun lært að labba upp á nýtt

Svava Rós lék síðast með Benfica í Portúgal, þar sem hún var að láni frá Gotham í bandarísku NWSL-deildinni, en meiddist illa á mjöðm stuttu eftir komuna til Portúgals í lok sumars 2023.

Löng endurhæfing og barnalán

Síðasti leikur Svövu Rósar á ferlinum kom í september árið 2023, þegar hún meiddist í aðeins sínum öðrum leik fyrir Benfica. Við tók löng og erfið endurhæfing.

Svava Rós eignaðist svo sitt fyrsta barn, Kristófer Theo, ásamt kærasta sínum Hinriki Hákonarsyni á þessu ári.

Á ferlinum lék hún 47 A-landsleiki fyrir Íslands hönd og skoraði í þeim tvö mörk. Lék hún á EM 2022 á Englandi. Svava Rós var stóran hluta ferilsins atvinnumaður og lék með Brann og Röa í Noregi, Bordeaux í Frakklandi og Kristianstad í Svíþjóð, ásamt Gotham og Benfica.

Hér á landi lék hún með uppeldisfélaginu Val og svo Breiðabliki áður en atvinnumannsferillinn hófst.

mbl.is
Fleira áhugavert
Allar líkur á að moskítóflugur séu komnar til að vera Fyrir löngu kominn tími á eldgos í Kötlu Dæmdur í fimm ára fangelsi Liggur bara fyrir eftir að leið hefur verið valin
Fleira áhugavert
„Það er búið að bíða lengi“ Bubbi: „Ég segi bara nei!“ Óljóst um tjónið vegna falls Play „Málið er mjög einfalt: Börn eru að deyja“