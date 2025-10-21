Landsliðskona leggur skóna á hilluna

Knattspyrnukonan Svava Rós Guðmundsdóttir hefur tilkynnt að hún sé búin að leggja skóna á hilluna, aðeins 29 ára að aldri.
Þetta tilkynnti hún í færslu á Instagramaðgangi sínum í dag.
Svava Rós lék síðast með Benfica í Portúgal, þar sem hún var að láni frá Gotham í bandarísku NWSL-deildinni, en meiddist illa á mjöðm stuttu eftir komuna til Portúgals í lok sumars 2023.
Síðasti leikur Svövu Rósar á ferlinum kom í september árið 2023, þegar hún meiddist í aðeins sínum öðrum leik fyrir Benfica. Við tók löng og erfið endurhæfing.
Svava Rós eignaðist svo sitt fyrsta barn, Kristófer Theo, ásamt kærasta sínum Hinriki Hákonarsyni á þessu ári.
Á ferlinum lék hún 47 A-landsleiki fyrir Íslands hönd og skoraði í þeim tvö mörk. Lék hún á EM 2022 á Englandi. Svava Rós var stóran hluta ferilsins atvinnumaður og lék með Brann og Röa í Noregi, Bordeaux í Frakklandi og Kristianstad í Svíþjóð, ásamt Gotham og Benfica.
Hér á landi lék hún með uppeldisfélaginu Val og svo Breiðabliki áður en atvinnumannsferillinn hófst.