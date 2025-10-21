Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 21.10.2025 | 6:00

Lára um landsliðið: „Gæti ekki verið meira sama“

Bjarni Helgason
mbl.is

Bjarni Helgason

bjarnih@mbl.is

„Að spyrja mig um þetta í dag og að spyrja mig um þetta fyrir nokkrum mánuðum síðan, það er mikill munur á svörum,“ sagði knattspyrnukonan fyrrverandi Lára Kristín Pedersen í Dagmálum.

Lára Kristín, sem er 31 árs gömul, ákvað að leggja skóna á hilluna á dögunum eftir farsælan feril þar sem hún varð fimm sinnum Íslandsmeistari og þrívegis bikarmeistari.

Gat andað í fyrsta sinn í langan tíma

Skipti mig pirrandi miklu máli

Lára Kristín lék alls þrjá A-landsleiki fyrir Ísland á árunum 2015 til ársins 2023 og hefðu landsleikirnir hæglega getað verið mun fleiri enda var hún einn allra besti leikmaður Íslandsmótsins til fjölda ára.

Lára leggur skóna á hilluna
Frétt af mbl.is

Lára leggur skóna á hilluna

„Ef ég á að vera alveg hreinskilinn; mér gæti ekki verið meira sama, hvort það var einhver landsliðsferill og hvernig hann var,“ sagði Lára Kristín.

„Á meðan ég var að spila þá skipti þetta mig pirrandi miklu máli. Ég vissi samt alltaf hvað ég stóð fyrir og það var að ná árangri með mínu félagsliði. Ég var að mæta á æfingar fyrir það en landsliðið var samt meira gaggandi á mig en ég hefði kosið.

Ég fór í gegnum tímabil þar sem mér fannst galið að vera bara með þrjá landsleiki á bakinu. Ég hef átt mjög súrsætt samband við landsliðið alveg frá því að ég var í yngri landsliðunum,“ sagði Lára Kristín meðal annars.

Viðtalið við Láru Kristínu í heild sinni má nálgast með því að smella hér eða á hlekkinn hér fyrir ofan.

Lára Kristín Pedersen, Amanda Andradóttir og Diljá Ýr Zomers á …
Lára Kristín Pedersen, Amanda Andradóttir og Diljá Ýr Zomers á góðri stundu með landsliðinu. mbl.is/Eggert Jóhannesson

