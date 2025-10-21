Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 21.10.2025 | 23:15

Myndskeið: Vítið í Vesturbæ rangur dómur?

Aron Sigurðarson skoraði úr vítinu.
Aron Sigurðarson skoraði úr vítinu. Ljósmynd/Kristinn Steinn

Aron Sigurðarson skoraði fyrra mark KR í 2:1-sigri liðsins á ÍBV á heimavelli í Bestu deildinni í fótbolta á laugardag.

Með sigrinum hélt KR sér á lífi í deildinni og leikur úrslitaleik við Vestra á útivelli um að halda sæti sínu í deildinni. Mark Arons kom úr víti sem Eyjamenn voru allt annað en sáttir við.

„Menn vilja meina að það hafi verið leikaraskapur. Okkur fannst þetta ekki vera víti eftir að við skoðuðum endursýningar en dómarinn dæmdi víti,“ sagði Þorlákur Árnason þjálfari ÍBV við mbl.is.

Vítið og aðrar svipmyndir úr leiknum má sjá hér fyrir neðan.

Láki ósáttur: Einbeittur vilji hjá dómaranum
KR enn á lífi en þarf annan sigur
