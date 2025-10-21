Sameiginleg yfirlýsing Vals og Sigurðar

Knattspyrnudeild Vals hefur sent frá sér aðra yfirlýsingu vegna starfsloka Sigurðar Egils Lárussonar hjá félaginu.
Sigurður, sem er leikjahæsti leikmaður efstu deildar frá upphafi hjá Val, fékk að vita að hann fengi ekki nýjan samning í gegnum messenger á Facebook.
Hann greindi frá óánægju sinni með vinnubrögð Vals í samtali við mbl.is og sendi Valur frá sér yfirlýsingu í kjölfarið sem var mikið gagnrýnd.
Félagið hefur nú sent frá sér aðra yfirlýsingu, þar sem það harmar eigin vinnubrögð og hefur Sigurður verið beðinn afsökunar.
Yfirlýsing frá stjórn Knattspynudeildar Vals og Sigurði Agli Lárussyni:
Sigurður Egill Lárusson er leikjahæsti leikmaður Vals í efstu deild og er því fyrir löngu kominn í sögubækur félagsins. Viðskilnaður hans við félagið hefur verið til umræðu í fjölmiðlum síðustu daga þar sem Sigurður hefur lýst yfir óánægju sinni með vinnubrögð Björns Steinars Jónssonar, formanns knattspyrnudeildar Vals. Hefur Sigurður tjáð sig opinberlega hvernig honum var tilkynnt sú ákvörðun stjórnar knattspyrnudeildar að bjóða honum ekki nýjan samning með skilaboðum í gegnum messenger.
Ljóst er að samskiptin voru ekki með þeim hætti sem Knattspyrnufélagið Valur vill eiga við sína leikmenn og samræmast í engu gildum félagsins.
Björn Steinar átti fund með Sigurði Agli fyrr í dag þar sem farið var yfir þessi samskipti og var Sigurður formlega beðinn afsökunar á þeim. Sigurður tók þeirri afsökunarbeiðni.
Knattspyrnufélagið Valur mun sýna Sigurði þá virðingu sem honum ber í ljósi afreksferils hans hjá félaginu.
Þessu máli er lokið af hálfu beggja aðila.
Björn Steinar Jónsson, formaður knattspyrnudeildar Vals
Sigurður Egill Lárusson, leikjahæsti leikmaður Vals í efstu deild