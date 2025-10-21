Skjöldurinn á loft á laugardaginn

Leikur Víkings og Vals í lokaumferð Bestu deildar karla í fótbolta hefur verið færður frá sunnudeginum 26. október og á laugardaginn 25. október. Verður flautað til leiks í Víkinni klukkan 16.15.
Víkingur hefur þegar tryggt sér Íslandsmeistaratitilinn og fer skjöldurinn á loft eftir leik fyrir framan stuðningsmenn Fossvogsliðsins.
Allir leikirnir í lokaumferðinni fara fram á laugardaginn, að undanskildum leik Stjörnunnar og Breiðabliks, sem er úrslitaleikur um sæti í Evrópukeppni á næstu leiktíð.