Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 21.10.2025 | 16:50

Skjöldurinn á loft á laugardaginn

Skjöldurinn fer á loft í Víkinni á laugardag.
Skjöldurinn fer á loft í Víkinni á laugardag. mbl.is/Ólafur Árdal

Leikur Víkings og Vals í lokaumferð Bestu deildar karla í fótbolta hefur verið færður frá sunnudeginum 26. október og á laugardaginn 25. október. Verður flautað til leiks í Víkinni klukkan 16.15.

Víkingur hefur þegar tryggt sér Íslandsmeistaratitilinn og fer skjöldurinn á loft eftir leik fyrir framan stuðningsmenn Fossvogsliðsins.

Allir leikirnir í lokaumferðinni fara fram á laugardaginn, að undanskildum leik Stjörnunnar og Breiðabliks, sem er úrslitaleikur um sæti í Evrópukeppni á næstu leiktíð.  

