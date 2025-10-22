Íþróttir | Íslenski fótboltinn | Morgunblaðið | 22.10.2025 | 9:00

Best í Bestu deildinni í október – lið mánaðarins

Thelma Lóa Hermannsdóttir með boltann í leik með FH gegn …
Thelma Lóa Hermannsdóttir með boltann í leik með FH gegn Stjörnunni. mbl.is/Eyþór

Thelma Lóa Hermannsdóttir sóknarmaður FH var besti leikmaðurinn í október í Bestu deild kvenna samkvæmt einkunnagjöf Morgunblaðsins, M-gjöfinni.

Thelma Lóa fékk sex M í fjórum leikjum FH í október, tvisvar sinnum tvö og tvisvar sinnum eitt, og var valin í úrvalslið umferðarinnar hjá Morgunblaðinu í öllum fjórum umferðunum.

Tveir samherjar hennar í FH veittu henni mestu samkeppnina um efsta sætið. Þær Thelma Karen Pálmadóttir og Andrea Rán Hauksdóttir fengu báðar fimm M í leikjum Hafnarfjarðarliðsins í október og voru báðar tvisvar valdar í lið umferðarinnar.

FH með langflest M

