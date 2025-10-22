Íþróttir | Íslenski fótboltinn | Morgunblaðið | 22.10.2025 | 10:04 | Uppfært 13:24

Bestur í 26. umferðinni – lið umferðarinnar

Óskar Borgþórsson var á skotskónum gegn Breiðabliki.
Óskar Borgþórsson var á skotskónum gegn Breiðabliki. mbl.is/Karítas

Óskar Borgþórsson, sóknarmaður Víkings úr Reykjavík, var besti leikmaður 26. umferðar Bestu deildar karla í fótbolta að mati Morgunblaðsins. Óskar átti mjög góðan leik þegar Víkingur hafði betur gegn Breiðabliki, 2:1, á Kópavogsvelli en hann jafnaði metin fyrir Víkinga á 52. mínútu með frábærum spretti eftir vel útfærða skyndisókn. Óskar fékk tvö M fyrir frammistöðu sína í leiknum.

Óskar, sem er 22 ára gamall, er uppalinn hjá Fylki í Árbænum en hann lék sinn fyrsta meistaraflokksleik fyrir Fylki gegn Víkingi úr Reykjavík í efstu deild þann 25. maí árið 2021, þá 17 ára gamall, en hann kom inn á sem varamaður á 87. mínútu í 2:2-jafntefli liðanna.

