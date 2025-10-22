Búið að fresta Evrópuleiknum á Akureyri

Búið er að fresta leik KA og PAOK í 2. umferð Unglingadeildar UEFA í knattspyrnu 2. flokks drengja sem fara átti fram á KA-vellinum í dag klukkan 14.
Þetta tilkynnti KA á samfélagsmiðlum sínum en um var að ræða fyrri leik liðanna í keppninni.
Um 20 sentímetra snjólag var yfir vellinum í morgun á Akureyri og hafa starfsmenn KA unnið hörðum höndum að því í allan morgun að gera völlinn leikfæran.
Nýr leiktími hefur ekki verið ákveðin en gera má ráð fyrir því að reynt verði að spila leikinn á morgun.