Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 22.10.2025 | 13:48

Búið að fresta Evrópuleiknum á Akureyri

KA-völlur var snævi þakinn í morgun.
KA-völlur var snævi þakinn í morgun. Ljósmynd/@saevarp

Búið er að fresta leik KA og PAOK í 2. umferð Unglingadeildar UEFA í knattspyrnu 2. flokks drengja sem fara átti fram á KA-vellinum í dag klukkan 14.

Þetta tilkynnti KA á samfélagsmiðlum sínum en um var að ræða fyrri leik liðanna í keppninni.

Völlurinn snævi þakinn fyrir Evrópuleikinn
Frétt af mbl.is

Völlurinn snævi þakinn fyrir Evrópuleikinn

Um 20 sentímetra snjólag var yfir vellinum í morgun á Akureyri og hafa starfsmenn KA unnið hörðum höndum að því í allan morgun að gera völlinn leikfæran.

Nýr leiktími hefur ekki verið ákveðin en gera má ráð fyrir því að reynt verði að spila leikinn á morgun.

mbl.is
Fleira áhugavert
Landsvirkjun metur áhrifin eftir bilunina Öðru verkfalli flugumferðastjóra aflýst Ráðherrar hvergi jafn einráðir og hérlendis Fyrstu veggir Morgunblaðshússins falla
Fleira áhugavert
Fjórir fluttir á sjúkrahús eftir árekstur Öðru verkfalli flugumferðastjóra aflýst Landsvirkjun metur áhrifin eftir bilunina Einar bíður með að taka afstöðu