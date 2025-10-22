Frá Húsavík til Akureyrar

Stjórn Þórs/KA hefur komist að samkomulagi við Húsvíkinginn Aðalstein Jóhann Friðriksson um að taka við starfi aðalþjálfara meistaraflokks félagsins og feta þannig í fótspor annars Húsvíkings, Jóhanns Kristins Gunnarssonar, sem hefur látið af störfum og tekið við Þrótti.
Völsungur tilkynnti fyrr í dag að Aðalsteinn hefði látið af störfum sem þjálfari karla- og kvennaliða félagsins.
„Þegar félagið stóð frammi fyrir þeirri staðreynd að leita þyrfti að nýjum þjálfara var strax haft samband við Aðalstein Jóhann og gengu viðræður við hann hratt og vel fyrir sig. Hann sýndi starfinu strax mikinn áhuga en tók sér nokkurra daga umhugsunarfrest.
Eftir að hann ákvað að þiggja starfið gengu samningar fljótt og vel fyrir sig. Samningur Þórs/KA og Aðalsteins Jóhanns er til þriggja ára,“ segir m.a. í frétt á heimasíðu Þórs/KA.